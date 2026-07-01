世界盃｜恩芬天奴讚日本對巴西「決賽級水平」　森保一周四開記招

日本與巴西在世界盃合演了驚心動魄的32強大戰。面對五屆盟主巴西，日本展現頑強鬥志，甚至由佐野海舟於上半場先開紀錄，儘管最終由巴西反勝2：1，但「藍武士」贏得全世界的尊重，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）賽後公開盛讚，這場激戰的水平「簡直如同決賽」。



恩芬天奴賽後表示：「這是一場完全稱得上決賽水平的比賽。」他特別讚賞日本的表現：「日本踢得出色，為他們在這場比賽中的表現感到非常驕傲。」

日本不敵巴西，眾將流下男兒淚，但他們的表現備受讚賞。（路透社）

事實上，日本在連續兩屆世界盃展現身極大的進步幅度，今屆球隊大部份成員均在歐洲聯賽落班，個人技術明顯遠勝上一代，球隊整體的戰術執行力和紀律更令外界擊節讚賞。他們雖然未能晉級16強，在佐野海舟上半場勁射先開紀錄後，終被巴西反勝，巴西主帥安察洛堤更示範了世界級的戰術調動，不過連安帥賽後都大讚日本令巴西渡過非常難捱的95分鐘，並窩心地安慰流下男兒淚凡的日本眾將。

巴西選手馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）賽後安慰日本選手田中碧。（路透社）

日本今日（1日）分批從美國啟程返回日本，主帥森保一與門將鈴木彩艶、鈴木唯人、鈴木淳之介、塩貝健人和後藤啓介打頭陣，他將於明日（2日）在日本聯同日本足總會長宮本恒靖及技術總監山本昌邦召開記者會，總結今次世界盃及未來新架構。