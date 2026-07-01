世界盃｜德國名宿齊炮轟足總及拿高士文　馬圖斯：高普才是驅動者

德國人對於國家隊於世界盃32強不敵巴拉圭的表現非常不滿，德國總理默茨（Friedrich Merz）在社交網站X發文，讚賞球隊踢出團隊精神，暴怒的網民迅即留言「welches spiel？」洗版，質問總理：「邊場比賽？」

事實上，是次出局引發的反應非常激烈，先後捧過世界盃的名宿馬圖斯、奇連士文、拿姆、奧斯爾和曉姆斯等，紛紛發言抨擊主帥拿高士文和一眾國腳。



拿高士文賽後表示不會呈辭，據悉他早前已續約至2028年歐洲國家盃後。不過，德國國民明顯不歡迎拿高士文留隊，《圖片報》發文「狙擊」，報道指記者與該名主帥同機離開美國，拍攝到拿高士文與母親及妻子同行，並指他與同機的穆斯亞拿有說有笑，「沒有半點哀傷的情緒」。

家人應否同行成為名宿們其中一個批評的要點。1990年帶領西德奪冠的一代「鐵血隊長」馬圖斯認為，家人根本沒有必要同行，「或許至少入了8強，有點成績，才准許家人進入訓練營與球員見面」，他續說：「有隨行家人乘搭球隊飛機，有的則乘坐其他航班，結果是球員不斷為家人張羅行程，不用操練的休息日則只顧與家人外出遊覽。」

（路透社）

球隊管理不周明顯是拿高士文的責任，馬圖斯談到這名少帥時更是一貫言辭辛辣，連同德國足總一併批評：「他捫心自問，有沒有為球隊做到最好？沒有！他得到一切的資源和主導權，他有（總監）禾拉保護他，不像去屆世界盃的比亞荷夫和菲力克那樣，當時菲力克只能獨自解決問題。我希望禾拉能夠在足總內部有話直說，像面對我們時那樣。」

拿高士文下台看來是遲早的事，只是誰人接過國家隊這個熨手山芋？高普（Jurgen Klopp）自是眾望所歸，《圖片報》甚至以大字標題「拿高士文完蛋了，高普必須出來」（Nagelsmann am Ende – Jetzt muss Klopp kommen），認為國家隊應盡快易帥，馬圖斯亦認為：「高普執教國家隊，已經說了好幾年，他執教球會的表現有目共睹，他是驅動者，而且立場堅定。」

高普（左）得到一眾名宿和球迷力撐。（路透社）

馬圖斯最後一槌定音：「希望大家能公開透明地溝通。沒有針對事情本身，只求一片和諧，不會成功。世界冠軍不是靠和諧得來的！」他這番話正好回應德國總理默茨，一支連團隊精神和鬥志都踢不出來的球隊，在總理的X帳戶卻變成「展現團隊精神」、「國民感到驕傲」的球隊，難怪網民紛紛留言「welches spiel？」，平行時空只能瞞騙自己，卻騙不到理智的世人。