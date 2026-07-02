世界盃球評｜英格蘭防守意識堪憂　杜慈點兵人腳失衡隨時自食其果

自1966年對西德以來，英格蘭從沒有在落後的情況反敗為勝。這屆世界盃32強面對剛果民主共和國（下稱民主剛果），哈利卡尼卻沒有讓厄運繼續降臨，頭頂腳踢助英格蘭反勝2：1。不過，主帥杜慈的戰術運用，或是英軍球員的整體戰術意識，都令人擔憂，下一場作客墨西哥，又要靠卡尼或比寧咸撐住嗎？



聞戰鼓，思良將。當馬度基頻頻擔任正選右翼，迪積史賓斯今仗獲委正選右閘時，難免令人想起高爾彭馬、菲爾科頓及阿歷山大阿諾特等杜慈棄將；隨着比賽一路進行，英格蘭甚至於開賽7分鐘便被民主剛果的薛賓卡射入，可能不少球迷跟我一樣，更想念上述3名技術高超又富創造力的球星。

英格蘭所失的第一球，可以怪史賓斯（右）失位造成。（路透社）

英格蘭所失的第一球，可以怪史賓斯失位，也可以怪門將碧福特輸近柱，但同時要問責的可能是全隊的防守意識，當民主剛果右閘雲比沙卡在右側入楔時，兩名中堅為盯而向左移，右閘史賓斯又被拉到中路，令薛賓卡完全無人看管下射入。

當英格蘭全隊防守意識出現問題，陣中守衛經驗又不豐富時，往往會為失利埋下計時炸彈。（路透社）

然而，如果英格蘭左閘尼高奧萊利內收，盯着雲比沙卡，兩名中堅便不用向左移；或是防中艾利洛安達臣快速墮後防守，不用史賓斯內收失位；甚至是，右翼馬度基眼看危險及早回防。這3個方法，都可能避免英軍的首個失球，這是整體的戰術意識問題，誰去防守？有沒有經驗豐富的大將可以指揮防線？可是英格蘭4人防線加起來的喼帽只得72頂，經驗最豐富的馬克古希也只代表了英軍32次。

一圖看清英格蘭防線欠整體戰術意識：

英格蘭防線漏洞頗多。(01體育製圖)

落後下，英格蘭進攻雜亂無章，左右翼拉舒福特與馬度基經常硬闖，內切硬射逃不過對方閂擋，勉強傳中也未能交到中鋒哈利卡尼頭上。比寧咸兩次近頂，雖被表現神勇的民主剛果門將馬柏斯救出，但也反映對手的防線絕非固若金湯，只是英格蘭兩側的傳球質素太差而已。對不起，我又想起了阿諾特。

杜慈下半場換入哥頓及沙卡只是位換位，完全沒有板斧作出戰術變動。（路透社）

就算杜慈在下半場中段讓安東尼哥頓及布卡約沙卡入替兩翼，但都只是位換位，對實質局面都沒有太大幫助。真正改變戰局的調動是70分鐘以伊比爾治艾斯入替史賓斯，然後杜慈讓迪格蘭賴斯串演右閘，取其可以從右路傳中。

5分鐘後便有效果。沙卡、伊斯與賴斯3名阿仙奴球員在右路互傳後，賴斯於底線傳中，皮球落到左翼的哥頓腳下，後者再傳中予哈利卡尼門前頂入，英格蘭追成1：1平手。之後英格蘭形勢更佳，民主剛果亦體力下降，無力反擊，卒之到87分鐘，哈利卡尼在禁區頂接應哥頓傳送後，強行帶橫，獨自創造出射門空間，並以一記勁射助球隊反敗為勝。

Win or go home? 還看杜慈能否及時改變戰術，彌補自己點兵失敗導致人腳失衡的問題。（路透社）

沒有入選的人，再想念也無補於事，杜慈在下場應該怎樣排兵佈陣，去面對東道主墨西哥呢？拉舒福特與左閘奧萊利沒有火花，是否應重用哥頓？沙卡的傷勢如何，是否可取代馬度基？右閘史賓斯明顯不夠班，最好當然是列斯占士與昆沙能傷癒復出，要不然起用經驗較豐富的史東斯出任中堅，讓安斯干沙回到他在阿士東維拉時都不時出任的右閘位置，是否可行？辦法總比問題多，重要是，杜慈經過今場苦戰後，能夠迅速應變與改善，畢竟哈利卡尼並不是每一次都能成為救世主。