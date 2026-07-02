世界盃｜日本凱旋近千市民接機　森保一未表去留足總擬開短期合約

日本在世界盃32強面對巴西力戰而敗，連巴西主帥安察洛堤都大為讚賞。球隊今日分批從美國返抵日本，大批市民前往成田和羽田機場迎接，場面熱鬧。

教練森保一傍晚與日本足總會長宮本恆靖等高層召開記者會總結今屆賽事，執教「藍武士」已經八年的他未有表明去向。日本傳媒對森保一的去留眾說紛紜，有指日本足總或提出一份罕見的一年短期合約，讓森保一領軍出戰明年的亞洲盃。



日本今天下午分批從美國返抵，成田及羽田機場大堂均擠擁了過百記者及近千球迷迎接。下午2時半左右，12名球員由前鋒中村敬斗帶頭，陸續步出成田機場接機大堂，這批球員包括早川友基、大迫敬介、富安健洋、伊藤洋輝、瀨古步夢、菅原由勢、上田綺世、田中碧、町田修斗、佐野海舟及久保建英。現場守候的球迷隨即高唱日本國家隊隊歌，又高呼球員名字。當所有球員步過大堂後，現場更響起一片「謝謝你，日本隊」的吶喊，場面溫馨。

森保一則與堂安律、鈴木彩艷等人從羽田機場回國，他傍晚與足總會長宮本恒靖及技術委員長山本昌邦召開記者會。森保一總結今屆世界盃：「雖然結果令人遺憾，但我也深刻感受到我們一路走來，累積一定實力，可以與強敵分庭抗禮。只要繼續成長，總有一天能成為世界第一。」他亦提到自身不足：「我們在個人能力和球隊戰術上，依然需要提升。」

森保一的去留問題成為世界盃後的焦點。他自2018年執掌日本兵符，第二個任期已經約滿。談及去向時，森保一稱：「接下來我需要休息一下，好好總結今屆世界盃。我能談及的安排就只有這些。」有消息指，日本足總考慮到明年一月於沙特阿拉伯舉行的亞洲盃，或向森保一提出一份罕見的一年短期合約。