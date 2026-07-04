世界盃巴拉圭對法國｜超級門神曾經一貧如洗　為救病兒變賣球衣

巴拉圭對法國｜7.5凌晨5:00｜Now 618/616直播

巴拉圭於世界盃32強爆冷淘汰德國，門將奧蘭度基爾（Orlando Gill）擋出夏維斯及禾達美迪的極刑，打破德國歷來在世界盃十二碼大戰的必勝金身，他的經歷再被提起。

昔日寂寂無聞的日子，基爾曾經因為沒錢醫治初生孩兒，必須將U20國家隊的球衣、球鞋等比賽裝備通通變賣，哪怕滿載國家榮譽的球衣只換來大約256港元，微薄的醫藥費卻重如千金。

一戰成名之後，神勇表現不只為基爾帶來16強火併法國的機會，他當年的U20球衣竟再次出現。原來這件球衣被一名友人買下，友人願意不收分文歸還球衣，唯獨一個條件：「必須擊敗法國！」



巴拉圭不是足球強國，基爾在這個國家中，甚至連正選都說不上。今年26歲的他出身於Club 13 de Junio青訓，2019年曾入選巴拉圭U20國家隊，翌年在巴拉圭聯賽球隊CS San Lorenzo錄得首次成年組賽事上陣，但直至他2021年與妻子結婚、2022年妻子懷孕，他在球隊的上陣次數，就只有可憐的兩次。

奧蘭度基爾打破德國世界盃十二碼全勝的金身，帶領巴拉圭躋身16強鬥法國。（路透社）

工作不順遂仍能轉工，性命卻不是每次都有「Take Two」。基爾的妻子瑪麗莎（Melissa Avalos）原本預計12月底臨盆，但在11月30日，她因為肚子劇痛緊急入院。住了一星期，醫生決定為她催生，她早上進入產房，直到半夜仍然未能生出孩子；翌日再次催生，瑪麗莎形容那十多小時：「我被折騰得好慘，好痛、一邊哭一邊大叫，但我還是在咬牙堅持！」

可是千般折騰還未迎來小生命，瑪麗莎甚至因為用藥太多，一度心跳驟停。她趁有意識時請求丈夫一定要好好照顧寶寶，便進入手術室緊急剖腹，「醫生只有十分鐘的時間來救我的寶寶，我的夢想彷彿正在幻滅，我的祈禱也漸漸微弱下去……」

瑪麗莎產子的過程非常驚險。（IG：meli_avalos02）

基爾只求兒子健康成長。（IG：meli_avalos02）

死神最終沒有選中瑪麗莎和孩子，不過小生命一出生就送入加護病房，虛弱的身軀插滿儀器和管線。幸運的是兩母子趕及聖誕前出院，三口子一起渡過佳節，只是一窮二白的基爾非常懊惱：「醫藥費怎辦？生活費怎辦？」

「孩子為生存戰鬥，爸爸沿途並肩作戰。他付出所有、他變賣所有：他的衣服、他的波鞋、甚至是U20國家隊球衣，他無法留下來作為紀念。」Melissa Avalos在兒子差不多兩歲時，於Instagram發文回顧最艱苦的日子；發文前一天，正是基爾首度披上巴拉圭國家隊戰衣，在最後一場世界盃南美洲聯外圍賽上陣。

基爾曾經為了兒子的醫藥費和生活費，變賣球衣和裝備。（IG：meli_avalos02）

從超級大後備到首次為國披甲，轉捩點在於阿根廷甲組聯賽球隊聖羅倫素（San Lorenzo de Almagro）看中他，以租借形式將他收歸旗下。他最初只在預備組度日，但在主力門將受傷、球會又增援不遂下，他抓緊機會表現自己，16場春季聯賽有9場保持清白之軀，聖羅倫素管理層之後將他買斷，搶眼的演出也吸引巴拉圭主帥艾法路（Gustavo Alfaro）的青睞。

基爾成為巴拉圭英雄。（路透社）

之後的故事都是歷史。世界盃首場分組賽大敗予美國1：4，堅強的基爾沒有言棄，之後對土耳其和澳洲皆無失球，對德國一戰在法定時間內錄得6次精彩撲救，更擋出夏維斯及禾達美迪的十二碼，贏得全球球迷掌聲。峰迴路轉的是，在他火併法國爭奪8強席位前，當年那件巴拉圭U20球衣竟然重現人間，原來買下球衣的是基爾的友人Suarez，後者主動聯絡基爾，願意不收分文物歸原主，唯獨一個條件：「別擔心這件球衣，我會替你保管好。但你必須擊敗法國。」

「高盧雄雞」擁有世上最強的前鋒之一麥巴比在陣，基爾要抵擋這名神射手不是易事，不過再難捱的日子都已捱過，基爾還會害怕嗎？就如他的妻子在32強賽後回應那則請她注意打扮以免有失「國民偶像太太」身份的奇怪Instagram私訊，「沒法購買華衣美服，但丈夫、兒子和我——我們仨，永遠充滿愛」——人生路上、綠茵場裏，基爾永遠一夫當關。