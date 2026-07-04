世界盃｜佛得角踢出鬥志球王也拜服　伊巴謙莫域直播忍不住眼濕濕

佛得角在世界盃展現無窮鬥志和熱誠，說這個非洲小國是足球傳奇也不為過。在32強對阿根廷力戰而敗一役，就連一向搶口又高傲的名宿伊巴謙莫域為FOX主持節目時也大讚佛得角，更感動得熱淚盈眶。



伊巴謙莫域在今屆世界盃為FOX擔任主持之一，莊諧並重，亦具獨到分析。在今日佛得角踢到加時以2：3惜敗阿根廷一役，他賽後言辭殷殷，大讚佛得角踢得好之餘，更認為這支非洲小國球隊正正演繹了什麼是足球。

「我要起立鼓掌致送。小島國，大夢想，佛得角差點就打倒巨人了。今屆世界盃，他們在法定時間90分鐘沒輸任何比賽，這是比賽前全世界都不能置信的，但他們相信自己。我200%肯定，當佛得角回國時，他們值得踏上紅地毯，享受盛大的慶祝派對。」

伊巴謙莫域說到此處，開始熱淚盈眶。

「我差不多要流淚了。我非常享受此時此刻，我們說的不是關於阿根廷，不是關於美斯，而是關於佛得角。這就是足球，足球就是五味雜陳，滿載情感。歷史會記住佛得角，這段經歷是一個美麗的故事，可以說很多很多天，一直流傳。」

伊巴謙莫域最後一語中的：「佛得角沒有捧起世界盃，但為我們留下美麗的故事。有時足球就是這樣子，我們記住美麗的故事多於成敗。小島國從外圍賽過關斬將，第一次踢世界盃，他們今天比阿根廷表現得更好。」

伊巴謙莫域為佛得角感動得熱淚盈眶。（IG：zlatan）