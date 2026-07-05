世界盃2026｜法國主帥迪甘斯早料巴拉圭粗野　「侮辱言論不必要」

法國以1：0淘汰巴拉圭的世界盃16強大戰，最終在「法國不可思議領黃牌」和「巴拉圭不名思議零黃牌」之下落幕，巴拉圭可說是將骯髒的踢法極致演繹。法國主帥迪甘斯賽後表示，這些場面是預料之中，並大讚麥巴比由始至終都極具大將之風。



法國今仗有古亞迪奧干尼（Manu Kone）、巴特利巴高拿（Bradley Barcola）和米高奧利斯（Michael Olise）被罰黃牌，反而巴拉圭全場極盡挑釁，踢法粗野，全場卻未領一牌，令人匪夷所思。

迪甘斯賽後表示，每隊都有權選擇任何踢法，但從對方後備席傳來侮辱言論，就不必要了。（路透社）

迪甘斯表示，巴拉圭的踢法是預料之中，所以球員都早已準備好惡鬥一場：「我不想批評巴拉圭，每支球隊都有權選擇任何踢法，但對方後備席傳來一些侮辱言論，這些是不必要的。」他續說：「我們在多次犯規中被罰三張黃牌。我不是說我們沒有犯規，但雙方的犯規其實都很多。」

法國對巴拉圭一役，不乏火爆場面。（路透社）

法國對巴拉圭一役，不乏火爆場面。（路透社）

法國對巴拉圭一役，不乏火爆場面。（路透社）

法國對巴拉圭一役，不乏火爆場面。（路透社）

前鋒麥巴比今場不斷被侵犯，卻沉得住氣，更把握一次十二碼機會，一腳將巴拉圭踢出局。外界大讚麥巴比的冷靜機智，深具大將之風，迪甘斯表示：「我從第一天起，就說過他擁有這種精神。他付出所有，是偉大的球員。當他發言時，他代表的是整個團隊。」

何必爭一時之氣？用實力將對方踢出局便可。（路透社）