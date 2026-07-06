世界盃球評｜遣尼馬上陣累鬥累　送巴西出局　安察洛堤智者變罪人

明明上場贏日本時作出「神調動」，但今場巴西主帥安察洛堤就來一個大反轉，令人費解地派出以為是「吉祥物」的尼馬上陣，結果球隊最終以1：2不敵有艾寧夏蘭特梅開二度的挪威，於今屆世界盃16強止步。成也安帥，敗也安帥，只能說句：智者千慮，必有一失。



哥迪奧拿在重要大賽偶爾會「跳掣」，施展出人意表的戰術，例如在歐聯決賽才突然踢零防中陣式，結果將大耳盃也拱手讓與車路士。安察洛堤卻很少犯這樣的錯，永遠奉行一個穩字，然後覷準你的弱點來進攻，一劍封喉，上場對日本正是一例。

安察洛堤對日本時，落後下仍然成竹在胸。（路透社）

今仗對挪威，安帥讓巴西放棄控球權，用意就是讓對手來攻，變相有空間進攻，總好過壓逼到挪威要龜縮踢「901」；「森巴兵團」今仗全場僅得33.5%的控球率，恐怕沒多少球迷見過。

般奴古馬雷斯12碼「宴客」，巴西錯失領先良機。（路透社）

不過，安察洛堤這個Game Plan沒有錯的，甚至可以說是成功，例如巴西早段便博得12碼，只是般奴古馬雷斯「宴客」，這也是巴西自1986年以年首次於世盃射失12碼（不計互射12碼）。之後雲尼斯奧斯與馬天尼利的反擊也很有威脅，還有安迪歷在58分鐘入替根夏後，旋即接應雲尼斯奧斯的妙傳單刀，只是操之過急下射斜。巴西全場有14次射門，預期入球值（xG）高達2.75，但早段多個機會未能把握下，只能靠尼馬於補時憑一個記12碼破蛋。

安迪歷在58分鐘入替根夏後，表現活躍更得到單刀機會。（路透社）

提到尼馬，絕對就是安察洛堤今仗最令人費解之處，明明換入安迪歷後形勢轉佳，可是不足10分鐘後竟然換入尼馬及丹尼路雷斯，陣式也從4-4-2改為4-3-3，然後讓尼馬踢中鋒，安迪歷改踢右翼，這些轉變正埋下輸波的伏線。

換入尼馬後巴西被逼變陣，這些轉變埋下輸波伏線。（路透社）

一來剛傷癒的尼馬狀態全無，在前線形同虛設，讓挪威可以更放膽進攻，二來安迪歷在右路不及原本的右中場拉恩域陀那樣落力協防，結果挪威就是在左路傳中，然後夏蘭特「屈機式」頭槌頂入，助挪威於79分鐘打破僵局。

安察洛堤換入艾達臣荷西又是不明所以的舉動。（路透社）

這時，安察洛堤讓艾達臣荷西入替般奴古馬雷斯，又是不明所以的舉動；這名即將加盟曼聯的中場，攻擊上沒有顯而易見的特長，在比賽只餘十數分鐘下，是不是派遣高大健碩的前鋒伊戈泰亞高更有效果呢？

夏蘭特無人看管下禁區邊輕鬆勁射遠柱入網，為巴西的失利蓋棺定論。（路透社）

當巴西一籌莫展之際，夏蘭特於補時階段禁區邊勁射遠柱入網，也為這場比賽蓋棺定論了。夏蘭特就算在英超對弱隊，都不可能有那麼多時間瞄準再拉弓施射，偏偏對着歐聯決賽一對正選守衛，卻可以如此從容得分，實在匪夷所思。

巴西史上從未在世界盃贏過挪威，兩次對碰均落敗。（路透社）

巴西自2002年贏得世界盃後，接着的5屆，都被歐洲球隊淘汰，滿以為找到個熟悉歐洲隊伍踢法，又能擺平陣中球星的名帥來執教，今屆還是給來自北歐的挪威擯出局。安察洛堤今仗不再是「安策略堤」，巴西以奇怪的方式倒下，那麼，這名67歲老帥會留任？還是砍掉重練？暫時未有結果，但下次真的不要再帶上「吉祥物」參賽，就算帶，都請妥善地放在後備席上好了。