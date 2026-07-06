葡萄牙對西班牙2026世界盃16強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，葡萄牙對西班牙於7月7日香港時間凌晨3時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
葡萄牙對西班牙直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月7日凌晨3時
葡萄牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
12 荷西沙亞（Jose Sa）
22 雷施華（Rui Silva）
後衛：
2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）
5 達洛治（Diogo Dalot）
6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）
中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
10 貝拿度施華（Bernardo Silva）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）
23 域天拿（Vitinha）
24 沙姆哥斯達（Samu Costa）
前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
16 坦卡奧（Francisco Trincao）
17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）
26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）
西班牙隊 | 球員名單陣容
門將：
1 大衛拉耶（David Raya）
13 祖安加西亞（Joan Garcia）
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
2 馬克佩比爾（Marc Pubill）
3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）
4 艾利加西亞（Eric Garcia）
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
12 柏度樸路（Pedro Porro）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）
17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）
26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）