阿根廷對埃及2026世界盃16強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員

世界盃2026，阿根廷對埃及於7月8日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。



阿根廷對埃及直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：7月8日凌晨12時

阿根廷隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿根廷｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 祖安梅素（Juan Musso）

12 魯利（Geronimo Rulli）

23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

後衛：

2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）

3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）

4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）

6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）

13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）

19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）

25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）

26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）

中場：

5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）

7 迪保羅（Rodrigo De Paul）

8 華倫天巴高（Valentin Barco）

11 盧施素（Giovani Lo Celso）

14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）

20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）

24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）

前鋒：

9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）

10 美斯（Lionel Messi）

15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）

16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）

17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）

18 尼高柏斯（Nico Paz）

21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）

22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）

2026世界盃決賽周參賽球隊：阿根廷（Getty Images）

埃及隊 | 球員名單陣容

世界盃2026埃及｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）

16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）

23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）

26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）

後衛：

2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）

3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）

4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）

5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）

6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）

13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）

15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）

24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）

中場：

8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）

11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）

14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）

17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）

18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）

19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）

21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）

前鋒：

7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）

9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）

10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）

12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）

20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）

22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）

25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）