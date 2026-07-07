阿根廷對埃及2026世界盃16強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，阿根廷對埃及於7月8日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
阿根廷對埃及直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月8日凌晨12時
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
1 祖安梅素（Juan Musso）
12 魯利（Geronimo Rulli）
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
8 華倫天巴高（Valentin Barco）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
埃及隊 | 球員名單陣容
門將：
1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）
16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）
13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）
24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）
前鋒：
7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）
9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）
20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）
25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）