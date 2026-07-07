瑞士對哥倫比亞2026世界盃16強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，瑞士對哥倫比亞於7月8日香港時間凌晨4時，於BC Place Vancouver舉行，Now618/616直播播放。
瑞士對哥倫比亞直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月8日凌晨4時
瑞士隊｜球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
12 梅禾高（Yvon Mvogo）
21 馬雲基拿（Marvin Keller）
後衛：
2 美路穆希姆（Miro Muheim）
3 施雲韋迪馬（Silvan Widmer）
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
18 艾萊哥美特（Eray Comert）
24 奧列利阿曼達（Aurèle Amenda）
25 盧卡查基斯（Luca Jaquez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
9 文森比（Johan Manzambi）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
14 阿當查沙利（Ardon Jashari）
15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）
20 艾比斯查（Michel Aebischer）
22 法比安利達（Fabian Rieder）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
16 基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）
19 諾亞奧卡科（Noah Okafor）
23 安杜尼（Zeki Amdouni）
26 施迪歷伊坦（Cedric Itten）
哥倫比亞隊 | 球員名單陣容
門將：
1 奧斯賓拿（David Ospina）
12 卡美路華加斯（Camilo Vargas）
24 艾華路蒙迪路（alvaro Montero）
後衛：
2 丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）
3 祖漢盧古美（Jhon Lucumi）
4 辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）
13 耶利文拿（Yerry Mina）
17 莫積卡（Johan Mojica）
18 韋拿迪達（Willer Ditta）
22 迪華馬查度（Deiver Machado）
23 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）
中場：
5 奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño）
6 李察里奧斯（Richard Rios）
8 佐治卡拉斯高（Jorge Carrascal）
10 J洛迪古斯（James Rodriguez）
11 祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）
14 古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）
15 祖安樸迪拿（Juan Portilla）
16 謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）
20 祖安昆特路（Juan Fernando Quintero）
21 查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）
前鋒：
7 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）
9 祖漢哥度巴（Jhon Córdoba）
19 古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）
25 路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）
26 卡路士高美斯（Carlos Andrés Gómez）