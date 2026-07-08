世界女排聯賽2026香港站｜意大利黃金終陣容合體　烏克蘭力拼惜負

世界女排聯賽2026香港站（VNL）開鑼，「世一」意大利冠軍陣容全數回歸，伊高露（Paola Egonu）後備上陣依舊無人能阻，首次出戰VNL的烏克蘭，全力以赴僅取一局，意大利輕鬆以局數3：1旗開得勝。

採訪及攝影：陳綵瑤、梁鵬威



意大利的完整陣容終在香港站勢回歸，包括二傳手奧露（Alessia Orro）、攻擊主力伊高露及施娜（Myriam Sylla）、快攻擔當丹妮絲（Anna Danesi）和隊伍最強的後盾史派列圖（Ilaria Spirito），這也是意大利去年的衛冕陣容。

世界女排聯賽2026香港站｜意大利以局數3：1擊敗烏克蘭。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽2026香港站｜意大利以局數3：1擊敗烏克蘭。（梁鵬威攝）

今站首戰對烏克蘭，世界頂尖攻擊手伊高露先列後備。開賽初段，意大利陣腳未穩落後4：7，但之後重新適應節奏反超前19：12，奧露兩次二段得分，逼到烏克蘭叫兩次暫停，但無阻意大利以大比數25：15輕取一局。

第二局意大利乘勝追擊，直到中段烏克蘭突然直接發球得分（Ace）反超前16：15後，意大利防守逐漸崩潰，一度落後4分。之後雖然換入伊高露嘗試扳回劣勢，但烏克蘭多次守起扣球，加上攔網觸手挑戰失敗打擊士氣，烏克蘭以25：23險勝第二局。

世界女排聯賽2026香港站｜意大利以局數3：1擊敗烏克蘭。（梁鵬威攝）

被追平局數1：1的意大利，第三局重整旗鼓，以強勁的扣球和堅固的攔網壓制對手，比賽中段領先超過10分。烏克蘭毫無還手之力，意大利最終以壓倒性的25：10再次領先。

烏克蘭在第四局上半與意大利平分秋色。意大利中段被反超，伊高露再度上陣，分差卻仍維持3至4分，但之後意大利把握對手失誤反超前，最終以25：21奠定勝局。

世界女排聯賽2026香港站｜意大利以局數3：1擊敗烏克蘭。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽2026香港站｜意大利以局數3：1擊敗烏克蘭。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽2026香港站｜意大利以局數3：1擊敗烏克蘭。（梁鵬威攝）