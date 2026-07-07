世界女排聯賽2026香港站賽程+免費直播 中國女排賽程時間表及賽果

撰文：普利森
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世界女排聯賽2026香港站將於7月8日至7月12日在啟德體藝館舉行，中國女排將與世界排名第一的意大利、多明尼加共和國、加拿大、比利時及烏克蘭爭奪分站冠軍，HOY 76及HOY 77全程免費直播賽事。
本文詳列世界女排聯賽2026香港站的賽程和免費直播平台連結，以及票價、座位表等資料。

世界女排聯賽2026香港站免費直播平台

https://hoy.tv/

世界女排聯賽2026香港站賽程及票價

世界女排聯賽2026香港站 - 7月8日（三）賽程及票價

時間

賽事

票價（港幣）

直播平台

11:30

比利時Vs多明尼加共和國

$400/$200

HOY 76

17:00

烏克蘭Vs意大利

$1800/$1200/$980/$680/$380

HOY 76

20:30

中國Vs加拿大

HOY 77

世界女排聯賽2026香港站 - 7月9日（四）賽程及票價

時間

賽事

票價（港幣）

直播平台

17:00

比利時Vs加拿大

$1800/$1200/$980/$680/$380

HOY 76

20:30

中國Vs烏克蘭

HOY 77

世界女排聯賽2026香港站 - 7月10日（五）賽程及票價

時間

賽事

票價（港幣）

直播平台

17:00

烏克蘭Vs多明尼加共和國

$1800/$1200/$980/$680/$380

HOY 76

20:30

比利時Vs意大利

HOY 77

世界女排聯賽2026香港站 - 7月11日（六）賽程及票價

時間

賽事

票價（港幣）

直播平台

16:30

加拿大Vs意大利

$1800/$980/$680/$380

HOY 76

20:30

中國Vs多明尼加共和國

HOY 77

世界女排聯賽2026香港站 - 7月12日（日）賽程及票價

時間

賽事

票價（港幣）

直播平台

11:00

比利時Vs烏克蘭

$400/$200

HOY 76

17:00

加拿大Vs多明尼加共和國

$1800/$1200/$980/$680/$380

HOY 76

20:30

中國Vs意大利

HOY 77

世界女排聯賽2026香港站中國女排近況

中國女排完成南京站及土耳其安卡拉站後，以5勝3負在18支隊伍中排積分榜第8。即將進入洛杉磯奧運參賽資格爭奪戰，主教練趙勇肯定要在新老交替期奠定未來主力陣容，其中主攻手莊宇珊最為搶眼。她在去年的世界女排聯賽香港站已憑全能表現贏得球迷歡心，今屆暫時在最佳得分及最佳扣球亦排名第三，適逢大槌李盈瑩和吳夢潔都因傷缺席，莊宇珊「擔大旗」的演出，值得香港球迷期待。

中國女排主攻手莊宇珊。（資料圖片）
中國女排。（FIVB）
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世界女排聯賽2026香港站其他焦點

加拿大二傳手雲列克（Van Ryk）
加拿大排協去年聘請了意大利名帥古迪蒂（Giovanni Guidetti）擔任總教練。球隊在頭兩周打出驚喜，曾於第一周擊敗美國、第二周勇挫波蘭，暫時排名第7。個人統計方面，接應二傳雲列克（Van Ryk）暫時在最佳得分、最佳扣球及最佳發球均排名第一，進攻火力相當驚人。

意大利新主攻安特羅波娃（Ekaterina Antropova）
奧運及世錦賽雙料冠軍意大利強陣訪港，安特羅波娃（Ekaterina Antropova）由接應二傳轉打主攻，這個變動令她與同隊的頂級攻擊手伊干奴形成「雙重炮」；在與土耳其女排的熱身賽中，她擔任大槌單場轟下22分，表現稱職。

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