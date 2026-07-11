世界盃球評｜高圖爾斯力挽狂瀾傷出　宣告比利時黃金一代黯然落幕

後備入替的辛尼拉文斯「甩手」，被西班牙中場米基爾馬連奴門前「執死雞」，電視鏡頭隨即轉向剛傷出坐在場邊的比利時一號門神高圖爾斯那張無奈的臉，可能他想到的是，4年後他或許仍可在戰，但奇雲迪布尼、盧卡古等「黃金一代」恐難敵歲月。比利時在今屆世界盃8強以1：2飲恨，也宣告一個時代的終結。



老球迷對比利時最早的印象，或許是1982年世界盃6個紅衫球員面對着阿根廷球王馬勒當拿嚴陣以待那一幀經典照片，4年後，他們不再做佈景板，在古利文斯、史斯富等球星帶領下，取得當時歷來最佳的殿軍。

比利時一代鋼門普荷美。（資料圖片）

比利時好像在那時開始，每一代都有「鋼門」把關，86那一屆是樸夫（Jean-Marie Pfaff），之後有普荷美（Michel Preud'homme），曾效力利物浦的米洛列特（Simon Mignolet）比起前輩只算普通貨色，幸好之後出了個身高手長、反應奇快的高圖爾斯（Thibaut Courtois）。

2014年世界盃比利時大軍中，高圖爾斯、盧卡古、韋素及迪布尼，12年後仍然在陣。（Getty Images）

經歷2006及2010年連續兩屆未能躋身決賽周，到了2014年，22歲的高圖爾斯跟年齡相近的夏薩特、迪布尼、盧卡古等，跟隨着甘賓尼、華湯根等老大哥征戰世盃，雖然在8強不敵阿根廷，但「黃金一代」已漸具雛形。

Caroline Lijnen與迪布尼拍拖三年，可惜終因高圖爾斯介入分手。（網上圖片）

不過，高圖爾斯或許要多得迪布尼寬宏大量。在那一屆世盃前，迪布尼的女友Caroline Lijnen自爆曾與高圖爾斯有染，迪布尼當時深感被背叛；時任比利時領隊韋莫斯曾向他提出，可以將高圖爾斯踢出國家隊，但他卻回應說：「高圖爾斯是好門將，應該留下來。」

世界盃2018的16強，比利時與日本合演一場精彩的比賽，最終比利時贏3：2晉級，最終成為季軍。（資料圖片/Getty Images）

4年後的俄羅斯世盃，在已進化成世界最佳中場的迪布尼帶領下，比利時淘汰日本與巴西，最後擊敗英格蘭摘下季軍，取得史上最佳名次。不過在2022年，比利時卻在分組賽便早早出局。

盧卡古今屆多次後備上陣，一入場即有製造機會。（路透社）

因此，今屆外界對比利時沒太大期望，34歲的高圖爾斯雖然保持極高水準，可是35歲的迪布尼卻失去活力，33歲的中鋒盧卡古也是「論論盡盡」，他們於分組賽首兩仗亦只能分別以1：1及0：0，表現失色，全靠最後一仗以5：1大破弱旅新西蘭，才得以首名出線。

在這一場射入一球的迪布尼，成為首名3屆世盃都有入球的比利時球員，亦以34歲363日之齡，成為最老於世界盃入球的比利時球員。

迪布尼對新西蘭取得今屆賽事第一個入球，成為首名3屆世盃都有入球的比利時球員。（路透社）

32強加時3：2反勝塞內加爾，16強以4：1「技術擊倒」東道主美國，比利時愈戰愈勇，而且也將不敗紀錄增添至18場，主帥魯迪加西亞功不可抹；譬如這名法國籍教頭竟在對美國時收起了迪布尼、盧卡古及杜古等大牌球星，全放後備，可謂極具膽識。

8強面對西班牙，隊長泰利文斯卻在熱身時拉傷大腿後筋，未能披甲。這名已取代迪布尼成為球隊攻守核心的中場，截至16強時5場跑了61,812.67米，換算場均跑12.4公里；失去他，比利時更陷劣勢。

比利時中場泰利文斯今屆表現舉足輕重，卻在最關鍵一場受傷無緣上陣。（Reuters）

豈料，比利時卻踢出今屆表現最好的一仗，防守很有紀律，反擊亦有威脅，並憑基迪拿尼近門頂入，打破了西班牙今屆不失球的紀錄。面對西班牙變化多端的進攻，高圖爾斯亦維持高水準表現，雖然被法比安雷斯射破十指關，但全場錄得4次撲救，多次化險為夷。

高圖爾斯今仗高飛低撲，最終大腿肌受傷要提早離場，埋下出局伏線。（路透社）

天意弄人的是，高圖爾斯及後拉傷大腿肌肉，儘管在「補水暫停」時曾接受治療，但沒有好轉下，終戰至71分鐘退下火線；他步離球場時，充滿不捨，雙手掩臉，還要用球衣拭去淚水。命運之神的惡作劇卻沒停下來，17分鐘後，拉文斯接球「甩手」，被馬連奴補中，也令比利時只能以1：2飲恨。

迪布尼今場沒有key pass（關鍵傳送）、後備入替的盧卡古只觸球5次沒有射門，兩名比利時史上入球最多的球星（迪布尼38球、盧卡古93球），寶刀已老。

高圖爾斯離場後在後備席頹然而坐，眼中似有淚水，比利時黃金一代就此落幕。（路透社）

身為門將，高圖爾斯大有機會在4年後捲土重來，只是身邊勢將少了迪布尼與盧卡古這兩位由12年前便一起征戰世盃的黃金拍檔。不許人間見白頭，大抵就是足球世界的定律。