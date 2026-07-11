世界盃｜英格蘭球迷萬人同唱Wonderwall　三大打氣神曲30年進化史

英國足球從來都有如宗教一樣，如果球場是教會，看台上的歌就是球迷的聖詩和祝禱。英國球壇向來以狂熱打氣文化聞名於世，無論球會級賽事還是國際賽，全場源源不絕的歌聲響徹球場，就如身份認證一樣。



今屆世界盃賽場上，Oasis的作品《Wonderwall》成為了球迷熱血傳誦的打氣歌新貴，只要有英格蘭的比賽，就會出現全場大合唱的畫面。連同早年兩首經常在球場大合唱的《Three Lions (Football's Coming Home)》和《Sweet Caroline》，成為了英格蘭足球的三大打氣神曲。

足球回家是英格蘭球迷30年以來的口號和心願。（資料圖片/Getty Images）

Football's Coming Home傳唱30年

筆者在數年前已寫過《Three Lions (Football's Coming Home)》這首英國球壇無人不知的打氣歌故事。英格蘭在1996年主辦歐洲國家盃，獨立樂團 The Lightning Seeds 的主音 Ian Broudie 找來兩位同樣熱愛足球的喜劇演員 David Baddiel 和 Frank Skinner 共同創作了這首《Three Lions》。

重溫點解足球要回家：

渴望足球回家 訴諸自嘲自憐

全首歌的歌詞充滿了自嘲與憂鬱——「Thirty years of hurt, never stopped me dreaming」（三十年的傷痛，從未阻止我夢想），精準地捕捉了英格蘭自1966年奪得世盃後，屢戰屢敗卻又屢敗屢戰的無奈與希望。伴隨當年英格蘭在歐國盃打入四強的佳績，It's coming home（足球回家了）從此成為了國民口號，之後每次世界盃或歐國盃，這首歌都會再度衝上音樂流行榜。

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對英格蘭球迷而言，每次高唱這首歌時，既是為球隊打氣，也是在調控心理預期，萬一失敗便可以自嘲來掩飾害怕再次失望的脆弱。

⬇️1996年原裝版本《Three Lions》MV⬇️ （App用戶按連結進入YouTube收看）

相比於刻意因為大賽而寫的《Three Lions》，Neil Diamond在1969年發行的經典老歌《Sweet Caroline》成為英格蘭打氣神曲，卻是一場美麗的意外。這歌原本是Neil Diamond寫給當時的妻子Marcia的情歌，但創作完成後卻發現妻子的名字和旋律不合韻，才臨時萌生一念改用美國已故總統甘迺迪（John F Kennedy）的女兒Caroline的名字來為歌曲命名，與足球毫無關係。

歐國盃2020，英格蘭16強擊敗德國，賽後與球迷大合唱《Sweet Caroline》。（資料圖片/路透社）

歌曲流行後，在美國職棒（MLB）球隊波士頓紅襪的主場Fenway Park播放，其後「出口轉內銷」回流到英國，先是在板球比賽和部分球會賽事如阿士東維拉的比賽中播放，因為副歌前的「Bom! Bom! Bom!」極為適合萬人齊聲吶喊，慢慢在英國國內球場流行起來。

《Sweet Caroline》由美國紅回英國本土

在2016年法國舉行的歐國盃上，同樣來自英國的北愛爾蘭球迷經常高唱此曲，成為球隊的精神象徵，無論輸贏，球迷都會在看台上熱情合唱，其後連來自北愛的高球名將麥艾萊（Rory McIlroy）亦曾在球場與球迷大合唱。

至2021年的「歐國盃2020」，英格蘭於16強在溫布萊球場擊敗宿敵德國隊的賽後，現場DJ Tony Parry一改傳統不播《Three Lions》，隨心挑選了《Sweet Caroline》，全場四萬名球迷瘋狂和唱，連主教練修夫基（Gareth Southgate）和球員們也在場上跟隨節奏起舞，這一幕被英國傳媒譽為近代英格蘭足球史上最感人的瞬間之一，此曲亦火速成為國家隊打氣神曲。

男女子歐國盃加持 《Sweet Caroline》升格神曲

一年後的女子歐國盃，歌曲影響力更進一步升華至更跨越了性別。在英格蘭女足奪冠的過程中，《Sweet Caroline》儼如球隊的非官方主題曲，在決賽奪冠後，球員們甚至在賽後記招與記者齊聲高唱，讓女足成就在英格蘭足球歷史上寫下重要一筆，此曲成為了英格蘭足球與推動現代化「家庭友善」（Family-friendly）的象徵。

由於《Sweet Caroline》沒有沉重的歷史包袱，帶來的是純粹的快樂、溫暖與同樂的氛圍，是近代英格蘭國家隊與球迷重新建立的親密連結的重要歌曲。

英格蘭比寧咸由第一場賽事擊敗克羅地亞開始，彷彿已被英格蘭球迷融化或震懾，矢志拼盡每一分力回報球迷。(路透社)

Oasis《Wonderwall》世界盃2026爆紅

至於今屆世盃爆紅的《Wonderwall》，本身更加與足球無關，是一首由樂隊Oasis在1995年發表的流行曲，雖然Oasis的Gallagher兄弟本身就是知名的曼城死忠球迷。《Wonderwall》本身是流行曲，從來毋須被刻意帶入球場，因為本來就是很多英國人生活的一部分。歌曲節奏感強、旋律朗朗上口，結他和弦一奏起，就能瞬間燃起所有球迷的氣氛，令球員和球迷不自覺地搭着肩膀，高唱「Today is gonna be the day...」。

今屆世界盃每一場英格蘭的賽事，賽後也見到職球員互相搭膊頭與球迷一起大合唱。（路透社）

今屆世盃在北美舉行，運動向來與音樂和時尚結合，決賽周賽事如平時北美四大運動的聯賽一樣會有球隊專屬歌單，供開場、入球和完場後播放。在決賽周開始前，英格蘭足總循例向FIFA提交了一份賽後慶祝的候選歌單，《Wonderwall》便在其中。

在英格蘭分組賽首戰以4：2擊敗克羅地亞後，現場播放了這首歌。當時場上的英格蘭球員正走向看台向遠道而來的球迷致謝，當熟悉的木結他前奏一響起，看台上數萬名英格蘭球迷與場上的球員瞬間有共鳴，即時高聲合唱，歌聲甚至蓋過了球場播放的音響系統。隊長卡尼（Harry Kane）形容：「那是我穿上英格蘭球衣以來，最美妙的時刻之一，球員與球迷之間建立了無與倫比的連結。」其他球員如比寧咸（Jude Bellingham）、拉舒福特（Marcus Rashford）、明奈（Kobbie Mainoo）和摩根羅渣士（Morgan Rogers）等，都認為這是他們與球迷共度過最強烈的魔幻時刻（magic hour）。

勝利後球員與球迷萬人同唱，感覺特別甘甜。（路透社）

《Wonderwall》其中一個能引發強大共鳴的原因很簡單，因為它本來就是流行曲，幾乎每個英國人都能琅琅上口。歌詞雖和當年的《Three Lions》一樣有種不約而同的期待中帶謹慎的感覺，其中的all the roads we have to walk are winding（我們必須走過的所有道路都是曲折的），如實反映了英迷長達60年在各大賽事中愈期待愈心碎的旅程。不過在英格蘭踏入杜慈掌帥年代，球迷以一首新打氣曲去彰顯活好當下的期盼亦是可以理解。

副歌那句Maybe...（也許……），更完美扣連了英格蘭球迷經常出現的情緒：經歷過太多失望，不敢盲目自信，但心中又有那股「也許今年就是我們」的激情。賽後無論享受勝利喜悅、或是心靈需要安慰與救贖，這首歌都非常適合；所以自擊敗克羅地亞後，經歷對加納、巴拿馬，然後反勝民主剛果和勇挫墨西哥，英格蘭全隊職球員都會走到龍門後的球迷區前搭着肩膀，高唱《Wonderwall》。

英格蘭勇挫墨西哥一夜，球迷與球;隊一起打了美好的戰役，賽後就算唱到失聲也不後悔。（路透社）

這三首歌曲，已經是三獅軍團在大賽場上最具代表性的象徵，也是抒發喜怒哀樂的最佳工具。