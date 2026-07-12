世界盃球評｜杜慈神調動只是補鑊　屢靠英格蘭雙星救世必有一失

英格蘭加時以2：1反勝挪威，主帥杜慈（Thomas Tuchel）幾次臨場調動惹來球迷熱議，更有「神調動」之說，但若仔細觀察，不難發現他多次換人其實只屬自失修正。英格蘭繼前屆再次殺入4強，但球隊的進攻套路依然模糊，很多時只靠哈利卡尼（Harry Kane）與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）兩大球星靈光一閃，下場對上屆冠軍阿根廷，還能依樣畫葫蘆嗎？



右閘昆沙（Jarell Quansah）上仗領紅，被罰停賽兩場，今仗杜慈將安斯干沙（Ezri Konsa）取代其位置，讓史東斯（John Stones）扼守中路，是非常「正路」的做法，尤其史東斯與馬克古希（Marc Guehi）一對中堅，加上左閘尼高奧萊利（Nico O'Reilly）都來自曼城，對球會隊友、挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）非常熟悉，壓制到後者全場只得2次射門。

杜慈「以曼制曼」用史東斯、古希和奧萊利等曼城兵來面對球會隊友夏蘭特。（路透社）

不過，英格蘭在大將迪格蘭賴斯（Declan Rice）有傷在身硬撐下，中場活力不足，上半場雖然控球較多，但論埋門威脅，卻是挪威勝一籌，左翼舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）於36分鐘左路似傳似射下將皮球送入遠柱，意外打開紀錄，如果阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）在完半場前2分鐘的一次反擊，能傳予處於空位的夏蘭特，而不是自己勉強起腳，故事可能不會這樣發展。

若非索洛夫在完半場前2分鐘的一次反擊自己勉強起腳，而是決定傳予無人看管的夏蘭特，故事發展可能已大不同。（路透社）

英格蘭大難不死果有後福，上半場補時階段，比寧咸接應安東尼哥頓（Anthony Gordon）左路傳球後，一個箭步就殺入禁區，推過一名守衛後以左腳射遠柱入網，盡顯世界級球星功架。

杜慈半場果斷以伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）入替賴斯，又以布卡約沙卡入替右翼的馬度基（Noni Madueke）。換走賴斯是無奈之舉，而換出馬度基則屬忍無可忍。之前已評論過，24歲的馬度基速度快，有盤球扭波的膽識，可是到了Final Third（球場最後三份之一的空間）經常做錯決定，應傳不傳，應射不射；而且其傳中簡直像《天龍八部》中段譽學識六脈神劍初期那樣，時得時唔得。

馬度基速度快有膽識，可是到了關鍵位置經常做錯決定，應傳不傳，應射不射。（路透社）

最令杜慈難以忍受的是，馬度基的球商不高，橫衝直撞下多有失誤，今仗頭15分鐘，已最少錄得3次Turnover（失去控球權），其中一次是越位，明明自己身處右翼，可以看到對方整條後衛防線，但偏偏仍可以凸出來，氣得場邊的杜慈也大呼小叫。到「補水暫停」時，杜慈更第一個捉住馬度基來訓話，但之後還是決定在半場換走他。

馬度基經常犯錯，杜慈「補水暫停」時第一個捉住他來訓話，最後在半場時換走他。（路透社）

杜慈另一個調動也很有趣，就是於71分鐘以原右後衛列斯占士（Reece James）入替左翼哥頓，他將進攻中場艾斯放到左翼，然後占士卻踢中場。此舉是杜慈看到換入艾斯後，中場經常只得艾利洛安達臣（Elliot Anderson），他覆蓋範圍有限，中場不時漏出一大片「無人地帶」，挪威也試過藉此可於中路長驅直進。

杜慈經常先犯錯後才及時修正，但戰至世盃最後階段，是否仍有空間讓他如此補鑊呢？（路透社）

然而，占士雖然在車路士時也有客串中場，但畢竟他剛傷癒，狀態未足，因此在後場組織時，面對挪威的前場緊逼，有點手忙腳亂。於是，杜慈在89分鐘以摩根羅渣士（Morgan Rogers）入替干沙，占士可以重操右閘故業。

摩根羅渣士在加時一記遠程「冷箭」，令挪威門將尼蘭特「甩手」，再被比寧咸門前補中，英格蘭得以2：1取勝。但與其說杜慈是神調動，倒不如說他是不斷地為自己「補鑊」。當然，那麼快便看到出問題，而急謀對策，也算是杜慈的長處。

英格蘭近3場全靠卡尼與比寧咸雙星救亡，但下場面對有球王美斯壓陣的阿根廷，又有幾多容錯率再讓杜帥自我修正呢？（路透社）

不過，整體而言，英格蘭的進攻套路紊亂，簡單來說就是「無Form」，近3場全靠卡尼與比寧咸雙星救亡，但下場面對有球王美斯（Lionel Messi）壓陣的阿根廷，又有幾多容錯率再讓杜帥自我修正呢？