世界盃賽程2026｜7.15直播線上看4強：法國對西班牙+7.12賽果重溫

世界盃賽程2026｜7.15直播線上看賽程｜7.15有1場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.12的2場賽事賽果。



世界盃2026｜7.15完整賽程

法國對西班牙 - 4強

直播平台：ViuTV99

香港時間：7月15日凌晨3時

直播賽程+時間+國家足球球員名單

7.12賽事精彩重溫

挪威1 ：2英格蘭

英格蘭與挪威爭奪世界盃4強席位，英軍中場大將祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，雙方踢足120分鐘，最終英格蘭勝2：1，相隔一屆再闖世界盃準決賽。

英格蘭2：1挪威 比寧咸顯功架 加時補中梅開二度

（路透社）

阿根廷3 ：1瑞士

世界盃2026，阿根廷與瑞士爭奪最後一個4強名額。開場僅10分鐘，美斯（Lionel Messi）角球助攻阿歷斯麥亞里士（Alexis Mac Allister）頭槌頂入。下半場中段，瑞士圍攻阿根廷，丹尼杜耶（Dan Ndoye）小角度燙射入網，兩軍法定時間戰成1：1。阿根廷於加時憑安素艾華利斯（Julian Alvarez）及拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）各建一功，以3：1奏凱，4強將鬥英格蘭。

阿根廷3：1勝瑞士 艾華利斯加時轟世界波拿達路建功