世界盃2026｜阿根廷3：1勝瑞士　艾華利斯加時轟世界波拿達路建功

世界盃2026，阿根廷與瑞士在爭奪最後一個4強名額。開場僅10分鐘，美斯（Lionel Messi）角球助攻阿歷斯麥亞里士（Alexis Mac Allister）打頭槌頂入，阿根廷暫1：0領先瑞士。下半場中段，瑞士圍攻阿根廷，丹尼杜耶（Dan Ndoye）小角度燙射入網，兩軍法定時間戰成1：1。

加時賽中，安素艾華利斯（Julian Alvarez）射入世界波，阿根廷暫2：1領先瑞士。最後時刻，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）再入一球奠勝，阿根廷3：1險勝瑞士，晉級4強，將戰英格蘭。



阿根廷前兩場淘汰賽在一片爭議聲中先後苦戰淘汰佛得角、埃及，跌跌撞撞晉級到8強。瑞士則是上仗戰至互射十二碼階段驚險淘汰哥倫比亞，追和隊史世盃最好成績，來到8強挑戰衛冕冠軍。瑞士前鋒文森比（Johan Manzambi）因傷缺陣今場比賽。

瑞士隊熱身。（路透社）

大批阿根廷球迷到場支持。（路透社）

瑞士開場初段高位壓逼阿根廷，令阿根廷在中場位置頻繁丟失球權，陷入被動。久經沙場的阿根廷並不畏懼，美斯進攻端持球時吸引瑞士多名防守隊員，為阿根廷搏得連續角球機會，僅10分鐘，美斯開出角球助攻阿歷斯麥亞里士打前點頭槌頂入遠端球門，阿根廷開記錄，1：0領先瑞士。

阿歷斯麥亞里士打頭槌破門。（路透社）

補水暫停後，瑞士更多時間掌控球權，堅持在前場壓逼阿根廷，一度形成半場圍攻之勢，不過斷球後的傳球質素較低，轉換與得分能力有待提高。比列安保路（Breel Embolo）獲得半單刀機會，達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）及時出擊化解。末段安保路踢跌里安度柏利迪斯領受黃牌。半場瑞士未能攻破阿根廷球門，以0：1結束進入更衣室。

下半場阿根廷進攻更加主動，美斯送直線，摩連拿（Nahuel Molina）大禁區外低射偏出，祖利安艾華利斯遠射被後衛封堵。瑞士下半場中段進攻有所改善，列卡度洛迪古斯傳中丹尼杜耶頭槌以及沙卡的遠射，讓達米安馬天尼斯作出撲救。被動的阿根廷於68分鐘失球，丹尼杜耶與列卡度洛迪古斯撞墻後，小角度燙射破網，幫助瑞士將比數追成1：1。

丹尼杜耶幫助瑞士追和比數。（路透社）

瑞士追和比數幾分鐘後，安保路插水領受第二張黃牌，兩黃變一紅被罰下。10人瑞士全員退居大禁區附近防守，最後時刻，麥亞里士打頭槌頂高，美斯禁區外圍甩掉防守人後右腳施射偏出。瑞士死守至最後，兩軍法定時間戰成1：1進入加時賽。

安保路兩黃變一紅下場，阿根廷在有人數優勢的情況下未能在法定時間內贏下比賽。（路透社）

多打1人的阿根廷在加時賽中圍攻瑞士，惜受到體能影響，對破密集防守無從下手，瑞士則是通過零星遠射試圖破門。直到加時下半場，阿根廷憑艾華利斯世界波燙入遠端，敲開高布爾十指關，阿根廷2：1瑞士。加時賽傷停補時階段，泰亞高艾美達（Thiago Almada）單刀被撲出，拿達路馬天尼斯補中，再入一球殺死比賽，阿根廷最終以3：1險勝瑞士，晉級4強，將戰英格蘭。

安素艾華利斯加時賽射入世界波。（路透社）

安素艾華利斯加時賽射入世界波。（路透社）

拿達路馬天尼斯再下一城，阿根廷3：1勝瑞士晉級4強。（路透社）

阿根廷正選：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：3達利亞費高、6利辛度馬天尼斯、13基斯甸羅美路、26拿侯爾摩連拿

中場：5里安度柏利迪斯、7迪保羅、20阿歷斯麥亞里士打

前鋒：24安素費南迪斯、9艾華利斯、10美斯



瑞士正選：

門將：1高布爾

後衛：4尼高艾維迪、5文路爾艾簡治、13列卡度洛迪古斯

中場：6薩卡利亞、8費奧拿、10格列沙加、15迪積比爾蘇維

前鋒：22比列安保路、7比列安保路、11丹尼杜耶

