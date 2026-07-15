世界盃球評｜西班牙強在掌握節奏傳控築網　法國不明不白就輸了

西班牙很強，但他們的強並不好懂。陣中雖沒有美斯的逆天技術、沒有麥巴比的飛快速度、沒有夏蘭特的步大力雄，也沒有比寧咸的熱血衝勁，西班牙眾將卻把基本功磨練到極致，控制住皮球、掌握着節奏，然後當你陷入他們以傳球、壓逼築構的網，就很難地逃出來，就像法國在這場世界盃4強戰那樣，感覺就像不明不白地輸了0：2。



盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）在開賽22分鐘就送了一個12碼給西班牙，讓奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）先開紀錄，亦打破了今仗的平衡，繼而局勢一直向「鬥牛軍」那邊傾斜。不過，這一球看似迪治尼太大意，但從慢鏡所見，他解圍前起碼有兩次做「shoulder check」，弄清拉明耶馬（Lamine Yamal）的位置，只是耶馬就像玩「一二三紅綠燈」那樣，當迪治尼轉頭準備大腳清走皮球之際，卻從其「盲眼位」攝入。迪治尼雖難逃罪責，但耶馬的機警亦值得一讚。

法國輸12碼一球，看似迪治尼太大意，但從慢鏡所見他解圍前起碼有兩次做「shoulder check」，弄清耶馬的位置，只是耶馬太機警從其「盲眼位」攝入。（路透社）

西班牙的強，就是反映在這些難以察覺的細節之中。細節有很多，例如每位球員「first touch」都很精妙，並不純粹「痴腳」，而是接觸皮球之前已想好下一、二步要做什麼，因此個個貌似很輕鬆便打開了空間，普通的壓逼根本搶不走他們的皮球。

西班牙的強，就是反映在這些難以察覺的細節之中。（路透社）

西班牙的強是，今場要壓制法國的「發動機」米高奧利斯（Michael Olise），除了有洛迪（Rodri）與法比安雷斯（Fabian Ruiz）作為中場屏障，還將中鋒奧耶沙巴爾墮得更後，協助組織與防守，讓西班牙中場維持人多打人少。然後今屆貢獻了5次助攻的奧利斯，今場成功傳球率只得76%，僅有2次關鍵傳球及3次將皮球送到「Final Third」（球場最後三份一區域）。輸送被斷截，前鋒麥巴比缺乏供應下，只得在禁區外胡亂起腳，總算有3次攻門，但預期入球值（xG）僅0.08，自然破關乏術。

除了有洛迪與法比安雷斯等人作為中場屏障，還將中鋒奧耶沙巴爾（白衫21號）墮得更後協防，讓西班牙中場維持人多打人少。（路透社）

西班牙的強還有，覷準對手的弱點，絕不放過。法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）在30分鐘傷出，入替他的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix），無論在個人能力或與隊友的默契上，都稍有不及。因此，西班牙便幾次在這個區域發動進攻，製造很有威脅的埋門；至58分鐘，更趁法國左翼杜伊（Désiré Doué）剛剛後備入場未入局，右閘柏度樸路（Pedro Porro）便乘機殺上，並與丹尼爾奧莫（Dani Olmo）一個簡單「撞牆」，便突入禁區無人看管下射成2：0。

法國中堅威廉沙列巴在30分鐘就傷出是落敗關鍵。（路透社）

西班牙最強的地方其實是，精準地掌握攻守節奏。領先後，他們有一段時間「以控為守」；這是現代西班牙足球的「祖師爺」告魯夫（Johan Cruyff）的理念，簡單來說就是，當你連皮球都沒有時，又怎能進攻，怎能入波呢？西班牙今仗亦是這樣，洛迪、法比安雷斯、奧莫、奧耶沙巴爾用簡單的傳球、走位，便令法國根本連波皮都觸不到，直至大約70分鐘，他們連一次中目標的射門也沒有。

西班牙最強是能精準地掌握攻守節奏。領先後，他們有能力「以控為守」，令法國連波皮都觸不到。（路透社）

到最後階段，西班牙卻放棄控球，但屯重兵於防線下，法國前線幾名「快馬」，都無用無武之地，而他們陣中又沒像以前基奧特那樣的高大中鋒，主帥迪甘斯（Didier Deschamps）也沒有派高大的中堅上演「湧」，結果劇情就照着西班牙的劇本走，直至完場。

法國主帥迪甘斯沒有對策突破西班牙傳控，只能眼看球隊被人牽住節奏走直至完場。（路透社）

當然，西班牙不是無敵，正選左翼阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）十分勤力，但攻擊力欠銳利，也令他們無法像兩年前的歐國盃那樣雙翼齊飛；另外門將烏尼西蒙（Unai Simon）雖然今仗作為半個清道夫，表現尚算稱職，但他上仗與今仗都有些「蝦碌」狀況，將是西班牙繼2010年再次奪冠的最大隱憂。