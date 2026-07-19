世界盃決賽2026｜西班牙對阿根廷免費直播+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，西班牙對阿根廷於7月20日香港時間凌晨3時，於New Jersey Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
西班牙對阿根廷直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月20日凌晨3時
西班牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 大衛拉耶（David Raya）
13 祖安加西亞（Joan Garcia）
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
2 馬克佩比爾（Marc Pubill）
3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）
4 艾利加西亞（Eric Garcia）
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
12 柏度樸路（Pedro Porro）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）
17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）
26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）
阿根廷隊 | 球員名單陣容
門將：
1 祖安梅素（Juan Musso）
12 魯利（Geronimo Rulli）
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
8 華倫天巴高（Valentin Barco）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）