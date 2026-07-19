世界盃賽程2026｜7.20線上看決賽：西班牙對阿根廷+7.19賽果回顧

世界盃賽程2026｜7.20直播線上看賽程｜7.20有一場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.19的一場賽事賽果。



世界盃2026｜7.20完整賽程

西班牙對阿根廷 - 決賽

直播平台：ViuTV99

香港時間：7月20日凌晨3時

西班牙對阿根廷免費直播+時間+國家足球隊球員

7.19賽事精彩重溫

法國4：6英格蘭

2026世界盃季軍戰由法國對英格蘭。賴斯（Declan Rice）上半場閃電為英格蘭打開紀錄，隨後再助攻予干沙（Ezri Konsa）頭槌破門，半場末段沙卡（Bukayo Saka）梅開二度，英格蘭以4球領先。

下半場，麥巴比（Kylian Mbappé）為法國入兩球，今屆累積10個入球在射手榜領先。他之後助攻巴高拿（Bradley Barcola），法國追成3：4。最後階段，沙卡射入十二碼，迪比利（Ousmane Dembélé）再追近至4：5，最後比寧咸（Jude Bellingham）帶過半場入禁區內扭過數人後冷靜破網，英格蘭最終以6：4戰勝法國，獲得今屆季軍。

英格蘭6：4險勝法國取季軍 沙卡帽子戲法麥巴比起孖