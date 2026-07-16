羽毛球日本公開賽｜鄧俊文謝影雪贏港隊內訌戰　淘汰陳延澤吳芷柔

日本羽毛球公開賽一連6日在東京體育館舉行，港隊派多人出戰。混雙16強「内訌」，鄧俊文/謝影雪面對近年成績突飛猛進的陳延澤/吳芷柔毫不留力，以直落兩局（21：15、21：10）淘汰該對新星組合。



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鄧俊文/謝影雪和陳延澤/吳芷柔分別擊敗土耳其組合Emre Sonmez/Yasemen Bektas及美國組合Jennie Gai/Presley Smith後，在16強賽碰頭，這是兩支港隊混雙組合的首次正面對決。首局上半雙方打成均勢，打得有來有往，「師弟妹」陳延澤/吳芷柔更一度領先，但「鄧謝配」隨即打出一波7：0攻勢，尾段再次衝分，以21：15先取一局。

第二局「鄧謝配」乘勝追擊，一開局連取七分，「陳吳配」落後到4：8時，鄧/謝抓緊機會直取8分，把比數進一步拉開。陳延澤/吳芷柔無力反擊，「鄧謝配」憑豐富經驗取勝，第二局比數以21：10。兩人晉級8強，下場將對世界排名第二的中國隊組合蔣振邦/魏雅欣。

陳延澤/吳芷柔。

女雙方面，楊雅婷/楊霈霖繼去年的奧爾良羽毛球大師賽後再遇世界排名第四的日本組合福島由紀/松本麻佑，首局反勝21：19，第二局尾段失利輸14：21，決勝局拼盡全力仍惜負19：21，未能晉級八強。另一對港隊組合呂樂樂/曾曉昕16強賽就遇上中華台北組合許尹鏸/林芝昀，首局兩次被對手衝超過6分，第二局也被對方壓制，未能作出反擊，局數0：2（7：21、10：21）同樣未能打入八強。

至於男單，李卓耀手握一局被對手反勝，不敵有主場之利的日本球手田中湧士，16強止步。伍家朗則不敵新加坡球手鄭加恆，32強止步。