世界盃2026｜沙卡感激比寧咸鼓勵任劊子手　「Jude從沒打算主射」

英格蘭與法國合演了一場瘋狂的季軍戰，最終英軍以6：4擊敗法國取得季軍，陣中阿仙奴翼鋒布卡約沙卡更連中三元，成為繼1966年冠軍傳奇靴斯（Geoff Hurst）後首位能在決賽周淘汰賽階段上演帽子戲法的英格蘭球員。

24歲的沙卡賽後表示，𡧟己當然有心操刀射最後的十二碼，但是比寧咸手執皮球第一鼓勵他主射，他對比寧咸心存感激。



英格蘭獲得12碼，比寧咸（左）第一個走近沙卡（中）鼓勵他操刀。（路透社）

當比賽戰至87分鐘時法國後衛古斯圖侵犯英軍史賓斯，英格蘭得到十二碼，當時鏡頭所見比寧咸（Jude Bellingham）一早手執皮球在禁區內等候，當大家以為比寧咸將是劊子手時，比寧咸將皮球交給了沙卡。季軍戰賽後，連中三元的薩卡受訪時坦承，自己一心想操刀完成帽子戲法，被問及當時球隊有沒有就誰人操刀討論過時，薩卡親身講述當時情況：「沒有，Jude從來沒打算主射。他是第一個走過來對我說：『去完成你的帽子戲法吧』。所以，沒有人來干擾我，我一直都打算自己操刀。」

世界盃2026季軍戰，沙卡演帽子戲法後按慣例可以帶走皮球，隊友艾雲東尼和干沙向他祝賀。（Getty Images）

比寧咸已成為本屆賽事最惹人好感的英格蘭球員之一，而他鼓勵隊友的舉動獲激讚，大家亦樂見他在補時以精彩的個人能力射入埋齋的一球，使他以7個入球，成為史上在單屆決賽周入球最多的英格蘭球員。英格蘭亦創出自60年前奪冠以來的最佳成績。

靴斯（左）是英格蘭史上第一人在世界盃淘汰賽階段個人連中三元。（資料圖片/Getty Images）

沙卡淘汰賽演帽子戲法 66年靴斯後首人

與此同時，沙卡在季軍戰上演帽子戲法後，成為繼1966年傳奇射手靴斯後，「三獅軍團」第二位能在世界盃決賽周淘汰賽階段連中三元的球員。

英格蘭奪得世界盃2026季軍，是史上第二佳的成績。（路透社）

靴斯1966年在世界盃決賽個人射入3球，協助英格蘭加時以4：2擊敗前西德，助英格蘭奪得唯一一次世盃冠軍。如果連分組賽紀錄一拼計算，沙卡成為英格蘭第4位能在決賽周「戴帽」的球員，另外二人分別是1986年的連尼加和2018年的哈利卡尼。