世界盃球評｜美斯毋須自責　高齡球王拼盡　隊友無為阿根廷難成事

今屆世界盃決賽半場休息的時候，著名歌星麥當娜跟「大細哨」驚喜現身一同表演，但阿根廷球迷或會心悸，畢竟麥當娜其中一首最膾炙人口的歌曲，正是〈Don’t cry for me Argentina〉。阿根廷最終加時以0：1不敵西班牙，無緣衛冕，球王美斯在領過亞軍獎牌後淚眼望着看台上仍高聲歌唱讚頌國家隊的球迷，那是悔恨、不甘、挫敗的淚水也好，這39歲老將已拼盡一切，毋須自責哭泣。



世界盃決賽中場表現打頭陣的流行巨星麥當娜，曾在電影飾演貝隆夫人這個對阿根廷舉足輕重的人物，翻唱一曲〈Don't Cry for Me Argentina〉成為經典。（路透社）

上屆以35歲高齡帶領阿根廷擊敗法國捧走世界盃，沒有人想到美斯4年後會捲土重來，但今屆首仗對阿爾及利亞，他便大演帽子戲法，然後對奧地利梅開二度，最後一仗後備上陣也入了1球，分組賽3場入6球，還打破了高路斯累積15個世盃入球的紀錄。雖然是球場上的「散步帝」，但當美斯覷準進攻機會時，便會提速奔跑，表現完全不像一個39歲的老將。

美斯今屆首戰阿爾及利亞即轟三球，球王模式每場都開啟。（路透社）

阿根廷在淘汰賽階段抽得好籤，但從32強面對佛得角、16強對埃及、8強對瑞士，無不驚險過關，無不靠美斯施展球王神技；就算到了4強對強敵英格蘭，落後一球下，都要藉着美斯貢獻兩次助攻，才以2：1反敗為勝，闖入決賽。

美斯今屆每一場都使出渾身解數，支撐住阿根廷。（路透社）

上屆世盃，美斯雖然是絕對核心，但亦有其他球員分擔進攻重責，例前如鋒艾華利斯入了4球，迪馬利亞在決賽也有進帳。可是今屆「天使左翼」已退，艾華利斯除了對瑞士時攻入致勝一球，其他場次乏善足陳。阿根廷上屆已屬「美斯與粉絲隊」，今屆粉絲們更像是坐在最前排的觀眾，彷彿每一場都等着美斯打救。

美斯今仗仍苦苦支撐，但安素和艾華利斯未有再如前仗般在美斯身後作支援。（路透社）

到了決賽，阿根廷面對控制力強的西班牙，情況更糟，尤其「金球獎」（最佳球員）得主洛迪為首的「鬥牛軍」中場線，基本上切斷了對美斯的供應。美斯在前場孤立無援，於是有時便退回後場拿球，但又逃不過對手快速的夾擊。就算移到右邊策動攻勢，但在大勇的西班牙左閘古古列拿面前，也難以嘗到任何甜頭。

美斯想哭，但其實美斯不需要哭，因為你已經為球隊付出百份之百。（路透社）

不過，按照今屆的慣例，阿根廷未落後，都未刺激到美斯要出全力，然後其場上的粉絲們亦沒有什麼長進，結果這支上屆冠軍竟然在法定時間90分鐘都沒有錄得射門。球迷們只能慨嘆，究竟我睇咗啲乜。

美斯與世界盃擦身而過的一幕，又再出現在世人眼前。（路透社）

老球迷會記得，1990年世盃，阿根廷在馬勒當拿帶領下爭取衛冕，但球隊表現一般，在16強對巴西時更全場捱打，但馬勒當拿一次福至心靈的個人突破，再妙傳「風之子」肯尼基亞單刀射入，以1：0淘汰對手。36年後的今天，阿根廷指望着另一位球王靈光一閃，可是今次卻沒有誰能當上肯尼基亞。

美斯何時高掛球靴享受人生現時未有定案，但經過這個多月的操勞，球王至少要休息一會。（路透社）

安素費南迪斯上仗對英格蘭時，曾挺身而出，接應美斯妙傳遠射破網，但今仗卻在賽事末段兩黃一紅被逐。西班牙趁人多打人少時於加時106分鐘憑費蘭托利斯勁射破網，圍攻多時下終於打破缺口。

阿根廷今屆賽事多次落後，逼得美斯每場都要啟動「球王模式」帶起全隊，今仗也不例外，但奇蹟未能再始出現。（路透社）

阿根廷落後下，美斯再次啟動球王模式，多次在右路發難，幾次傳送都構成非常大的威脅；如果不是米基爾馬連奴以生命值硬接美斯的炮彈射門，阿根廷可能又再獲得美斯carry。於是，美斯在世界盃累積的入球定格在21球，落後於法國神鋒麥巴比一球。

美斯以39歲之齡、一己之力帶阿根廷再次殺入決賽，縱使落敗也值得對手一次列隊夾道鼓掌致敬。（路透社）

沒有美斯，阿根廷只餘下安素的莽撞、柏利迪斯的粗野、艾華利斯的飄忽、基利安奴施蒙尼的平庸⋯⋯效力科木那位應屆意甲最佳中場尼高柏斯，到底有多大潛力，也無從稽考，因為他只在分組賽出場兩次而沒有留下什麼令人印象深刻的瞬間。

與耶馬這一個擁抱，有世代傳承意味。（路透社）

美斯賽後跟西班牙19歲新星拉明耶馬深情擁抱，完成新舊世代球王交接的儀式。阿根廷，別為我哭泣，在那裊裊餘音，人們除了會記起貝隆夫人那綽約風姿，將來也會懷念着這位球王的天縱球技。