劍擊世錦賽｜港隊男重兩將闖正賽　吳浩天奮鬥有回報何瑋桁齊過關

亞洲國際博覽館二號館的歡呼聲此起彼落，何瑋桁力挫西班牙劍手，吳浩天再贏白俄羅斯劍手，港隊男子重劍兩將脫穎而出，硬仗連場，照晉身正賽圈。16歲重劍小將吳海諦日前首闖正賽，作為教練之一的吳浩天今日出戰，同樣過關，他感歎今季努力終有回報。



世界劍擊錦標賽第二日，港隊派出吳浩天、何瑋桁、方凱申、劉昊峯參戰男子重劍個人賽資格賽，吳浩天淘汰賽首場對瑞典劍手Ian Backstrom，第一節落後1：4，第二節奮起直追反超前7：6，最後一節兩人打成平手14：14，並拿下關鍵一分，險勝過關。吳浩天與白俄羅斯劍手Mark Semanenka爭入正賽，力戰下以15：12勝出。

（趙子晉攝）

繼16歲小將吳海諦日前晉級後，「師父」吳浩天同樣過關，這段互相為對方付出、打氣、驕傲的關係，就像是命中注定一樣有種種巧合。兩人除了同樣在世錦賽完成生涯首次成年組正賽外，第一次亞青賽的成績也都是亞軍。看到徒弟有非凡的成績，吳浩天坦言自己也不禁和這位經歷雷同的學生作比較：「今天賽前我提醒自己，徒弟都得，我都要得，無理由咁瘀。」

（夏家朗攝）

作為師父，他希望Haidi未來生涯路上可以打得越來越好。作為運動員，當然會想有好成績，但他也希望自己不忘初衷：「我想要（好成績），但我更想要享受比賽，發揮出自己想要做到的表現，不要辜負自己一直以來的努力。」今天的成績對他來說，除了是實力的證明，更是自己一直以來努力最好的回報。

（趙子晉攝）

（夏家朗攝）

（趙子晉攝）

另一位港隊代表何瑋桁在小組賽未能完全發揮實力，獲得3勝3負的成績，導致淘汰賽連續撞上排名較前的強敵。面對這個困局，何瑋桁迅速調整狀態，亦把握著主場的優勢，在鋪天蓋地的打氣聲下先後以15：10和15：14的比數勝出，「勝出這兩場，希望可以回饋支持我們的現場觀眾。」

（趙子晉攝）

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今屆是方凱申第11次參戰世錦賽，他表示見到這個數字時自己也感到很驚喜，笑言「真的老了」。他在首場淘汰賽以比分15：8擊敗瑞典劍手Svensson Jonathan，第二場未能再下一城，10：15敗給法國劍手Fortin Paul，「比在海外落敗更感可惜。會盡快修正心態，希望在之後的比賽做到適當的調整。」在小組賽差一劍全勝的劉昊峯淘汰賽未能擊敗葡萄牙劍手Frazao Miguel，比數13：15資格賽止步。

（夏家朗攝）