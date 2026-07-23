劍擊世錦賽｜薛雅齊克服壓力闖正賽　家人主場見證成最強後盾

香港主場出擊，是壓力還是動力？

港隊女子佩劍代表薛雅齊（Summer）偏向前者，同樣緊張得失眠，但一眾家人能夠現身支持，對這名20歲的女將至關重要，薛父與胞妹薛雅致在劍道外忘形歡呼打氣，Summer增添額外動力，最終不負眾望，晉身正賽圈。

「每當他們（家人）在場，都會令我感到平靜.....」家人從來是薛雅齊的最強後盾，無論順境、逆境，家人也抱持一個信念：不要問，只要撐。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤、夏家朗



（夏家朗攝）

世界劍擊錦標賽是規模最大的賽事，地位僅次於奧運會，今年難得落戶，香港劍手有幸在親友見證下參賽。主場卻是雙面刃，入場觀眾的支持聲或變負擔，擔心在主場未能取得佳績，辜負一眾劍迷。

港隊女子佩劍代表薛雅齊同感壓力，昨晚緊張到失眠，「在主場出戰特別緊張，始終不少親友到場支持，我不想讓他們失望，所以昨晚凌晨1、2點也未能進睡，心跳快得像跳出來一樣.....」

（夏家朗攝）

主場壓力在所難免，幸好劍道後方總有家人的身影。每當薛雅齊在本地出賽，父母通常也在場上支持，薛父為了女兒更親自執劍，身體力行支持兩名女兒，而同為佩劍港隊代表的胞妹薛雅致，當然在場支持。得分一同歡呼，失分便為薛雅齊打氣，薛母則覺得壓力大而不敢觀看，但只要家人在場，Summer便感到安心。

「每逢我有點不開心或緊張，我都會找他們（家人）聊天，只要他們在場便讓我感到平靜，他們在場對我十分重要，無論成績好壞，我知道爸爸媽媽永遠支持我們，讓我增添動力繼續前行。」

（趙子晉攝）

一家人同喜同悲，女兒緊張到失眠，薛父「Sam哥」經常陪伴女兒四出征戰，就算經驗老到，近日也寢食難安，「世錦賽水平高，就算女兒曾經出戰，我也替她緊張，未試過如此緊張。就算場館有冷氣，我也不斷流汗。」薛雅齊的緊張心情，胞妹薛雅致也為她分憂，賽前向她注入強心針，「你（薛雅齊）每一天也練習，付出不比其他人少，每天重複又重複，做着同樣的事情，不可能比別人差，她有能力與任何對手競爭。」

Sam哥看到今日女兒的表現，相信可以鬆一口氣。縱然主場壓力巨大，薛雅齊小組賽發揮穩定，錄得5勝1負，以兩劍之差未能直接過關，隨後在淘汰賽以15：10擊敗波蘭劍手Maria Wieckiewicz，連續兩年打入正賽，達成Summer賽前的目標。「好開心，在香港主場打入正賽，是我賽前訂立的目標。上年世錦賽打入32強，希望在主場可以有突破，走得更遠。」

（中國香港劍擊總會）

曾與女兒征戰世青、亞青賽，在主場見證女兒晉身正賽，Sam哥感動依然，希望薛雅齊在周日（26日）的正賽再接再勵，為香港隊締造歷史。就算女兒成績好壞，父母永遠在女兒的後方，成為最強的後盾。

「無論成績好壞，我們也不會過問，只會盲撐她們。」薛母話不多，不要問，只要撐，簡單6隻字總結薛氏一家的愛。