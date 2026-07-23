名古屋亞運2026足球｜香港隊分組遇日本泰國吉爾吉斯 女足撼中國
撰文：陳智深
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名古屋亞運會2026將於9月展開，包括足球等團體項目完成抽籤，香港隊在男子足球被編入A組，同組對手包括去屆四強對手東道主日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將會晉級八強。
香港女子足球代表隊被抽入G組，同組對手有中國、菲律賓及烏茲別克，每個小組的首、次名以及兩隊小組最佳第三名晉級八強。
名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組及賽程
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月16日
晚上6:30
豐田體育場
A組分組賽
日本Vs香港
9月20日
下午3:00
豐田體育場
A組分組賽
香港Vs泰國
9月23日
晚上6:30
刈谷市波浪體育場
A組分組賽
吉爾吉斯Vs香港
男足其餘分組方面，中國隊被抽入B組，同組對手有阿聯酋、伊朗和朝鮮；另一支港人較熟悉的韓國則與沙特阿拉伯及卡塔爾同在D組。
女足方面，除港隊身處的G組外，東道主日本在E組與中華台北、越南和泰國同組。韓國在F組，與朝鮮、孟加拉及緬甸同組。
名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組及賽程
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月14日
晚上6:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
中國Vs香港
9月20日
晚上6:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
香港Vs菲律賓
9月23日
下午3:00
刈谷市波浪體育場
G組分組賽
香港Vs烏茲別克
亞運足球分組賽在9月14至23日進行，淘汰賽10月3日結束；至於亞運會則於9月19日開幕、10月4日閉幕。