名古屋亞運2026足球｜香港隊分組遇日本泰國吉爾吉斯　女足撼中國

名古屋亞運會2026將於9月展開，包括足球等團體項目完成抽籤，香港隊在男子足球被編入A組，同組對手包括去屆四強對手東道主日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將會晉級八強。

香港女子足球代表隊被抽入G組，同組對手有中國、菲律賓及烏茲別克，每個小組的首、次名以及兩隊小組最佳第三名晉級八強。



香港男足在上屆銅牌戰不敵烏茲別克。（資料圖片／袁志浩攝）

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組及賽程

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（男子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月16日 晚上6:30 豐田體育場 A組分組賽 日本Vs香港 9月20日 下午3:00 豐田體育場 A組分組賽 香港Vs泰國 9月23日 晚上6:30 刈谷市波浪體育場 A組分組賽 吉爾吉斯Vs香港

男足其餘分組方面，中國隊被抽入B組，同組對手有阿聯酋、伊朗和朝鮮；另一支港人較熟悉的韓國則與沙特阿拉伯及卡塔爾同在D組。

名古屋亞運2026足球｜男子足球分組形勢。（大會官方instagram）

杭州亞運．香港女子足球代表隊。（資料圖片/鄭子峰攝）

女足方面，除港隊身處的G組外，東道主日本在E組與中華台北、越南和泰國同組。韓國在F組，與朝鮮、孟加拉及緬甸同組。

2026名古屋亞運女足分組形勢。（大會官方instagram）

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組及賽程

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（女子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月14日 晚上6:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 中國Vs香港 9月20日 晚上6:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 香港Vs菲律賓 9月23日 下午3:00 刈谷市波浪體育場 G組分組賽 香港Vs烏茲別克

亞運足球分組賽在9月14至23日進行，淘汰賽10月3日結束；至於亞運會則於9月19日開幕、10月4日閉幕。