名古屋亞運會2026足球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的沙灘排球分為男子組及女子組，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。
名古屋亞運2026足球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月14日至10月3日
比賽地點：
愛知縣 - 豐田體育場、名古屋市港足球場、刈谷市波浪體育場、瑞穗公園橄欖球場、岐阜長良川競技場
靜岡縣 - 靜岡體育場
大阪府 - 長居陸上競技場
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2
名古屋亞運2026足球｜香港隊名單
位置
球員名單
門將
陳冠燊、張桂華、潘尚希
後衛
艾里奧*、宏愷志、郭縉諾、龍梓軒、宋紘毅、曾樂圖、曾以行、嚴啟倬
中場
秦宇灝、李樂謙、馬希偉、顏卓彬*、趙聡悟、胡晉銘*
前鋒
杜俊暉、陳傲軒、李俊霆、馬斐、米高、吳宇曦
*超齡球員
位置
球員名單
門將
李懿茵、李思瑩、吳卓蔚
後衛
陳芷珊、朱素君、朱倩君、馮雪雯、馬澤純、曾麗薇、魏嵐、胡彩瑤
中場
陳穎霖、陳綺馨、高栢齡、傅昭文、陸愷晴、曾柏同
前鋒
陳頌文、張煒琪、關詠瑜、梁匡蕎、李巧怡、韋婉婷
名古屋亞運2026足球｜香港隊分組及賽程
香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月16日
晚上6:30
豐田體育場
A組分組賽
日本Vs香港
9月20日
下午3:00
豐田體育場
A組分組賽
香港Vs泰國
9月23日
晚上6:30
刈谷市波浪體育場
A組分組賽
吉爾吉斯Vs香港
香港女子足球隊被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克，每個小組的首、次名以及兩隊小組最佳第三名將晉級八強。
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月14日
晚上6:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
中國Vs香港
9月20日
晚上6:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
香港Vs菲律賓
9月23日
下午3:00
刈谷市波浪體育場
G組分組賽
香港Vs烏茲別克
日期
賽項
9月14日
女子E、F、G、H組分組賽
9月15日
男子C、D組分組賽
9月16日
男子A、B組分組賽
9月17日
女子E、F、G、H組分組賽
9月18日
男子C、D組分組賽
9月20日
男子A、B組分組賽
9月21日
女子E、F、G、H組分組賽
9月22日
男子C、D組分組賽
9月23日
男子A、B組分組賽
日期
賽項
9月25日
男子及女子組8強
9月26日
男子組8強
9月29日
女子組4強
9月30日
男子組4強
10月2日
女子組銅牌戰及決賽
10月3日
男子組銅牌戰及決賽
名古屋亞運2026足球｜香港隊往績
香港男子足球隊自1954年起開始參加亞運，直到2010年的廣州亞運首次從分組賽出線，當屆於16強以0：3不敵阿曼。之後兩屆，香港隊均未突破16強。2023年杭州亞運，港隊寫下歷來最佳戰績，先在16強以1：0淘汰巴勒斯坦，再於8強一球淨勝伊朗，歷史性躋身4強，惟最終於準決賽及銅牌戰不敵日本和烏茲別克，與獎牌揀身而過。
女子足球方面，香港隊在1990、1994、2018及2023年曾經參賽，並於2018年雅加達亞運取得歷來首場亞運勝仗。
資料來源：名古屋亞運官網、維基