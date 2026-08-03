名古屋亞運會2026足球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的沙灘排球分為男子組及女子組，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。



名古屋亞運2026足球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月14日至10月3日

比賽地點：

愛知縣 - 豐田體育場、名古屋市港足球場、刈谷市波浪體育場、瑞穗公園橄欖球場、岐阜長良川競技場

靜岡縣 - 靜岡體育場

大阪府 - 長居陸上競技場

比賽項目：男子組、女子組

金牌數目：2

名古屋亞運2026足球｜香港隊名單

名古屋亞運2026｜足球香港隊名單（男子隊） 位置 球員名單 門將 陳冠燊、張桂華、潘尚希 後衛 艾里奧*、宏愷志、郭縉諾、龍梓軒、宋紘毅、曾樂圖、曾以行、嚴啟倬 中場 秦宇灝、李樂謙、馬希偉、顏卓彬*、趙聡悟、胡晉銘* 前鋒 杜俊暉、陳傲軒、李俊霆、馬斐、米高、吳宇曦 *超齡球員

名古屋亞運2026｜足球香港隊名單（女子隊） 位置 球員名單 門將 李懿茵、李思瑩、吳卓蔚 後衛 陳芷珊、朱素君、朱倩君、馮雪雯、馬澤純、曾麗薇、魏嵐、胡彩瑤 中場 陳穎霖、陳綺馨、高栢齡、傅昭文、陸愷晴、曾柏同 前鋒 陳頌文、張煒琪、關詠瑜、梁匡蕎、李巧怡、韋婉婷

名古屋亞運2026足球｜香港隊分組及賽程

香港男子足球隊在名古屋亞運被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯，每個小組的首、次名將晉級八強。根據日本足總網頁顯示，預計港隊三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026足球｜香港隊賽程（男子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月16日 晚上6:30 豐田體育場 A組分組賽 日本Vs香港 9月20日 下午3:00 豐田體育場 A組分組賽 香港Vs泰國 9月23日 晚上6:30 刈谷市波浪體育場 A組分組賽 吉爾吉斯Vs香港

香港女子足球隊被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克，每個小組的首、次名以及兩隊小組最佳第三名將晉級八強。

名古屋亞運2026足球｜香港隊賽程（女子組） 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月14日 晚上6:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 中國Vs香港 9月20日 晚上6:00 岐阜長良川競技場 G組分組賽 香港Vs菲律賓 9月23日 下午3:00 刈谷市波浪體育場 G組分組賽 香港Vs烏茲別克

名古屋亞運會2026足球｜香港男足在上屆杭州亞運殺入4強，銅牌戰不敵烏茲別克。（資料圖片／袁志浩攝）

名古屋亞運會2026足球｜香港女子足球代表隊。（資料圖片/鄭子峰攝）

名古屋亞運2026足球｜男子組及女子組賽程（分組賽） 日期 賽項 9月14日 女子E、F、G、H組分組賽 9月15日 男子C、D組分組賽 9月16日 男子A、B組分組賽 9月17日 女子E、F、G、H組分組賽 9月18日 男子C、D組分組賽 9月20日 男子A、B組分組賽 9月21日 女子E、F、G、H組分組賽 9月22日 男子C、D組分組賽 9月23日 男子A、B組分組賽

名古屋亞運2026足球｜男子組及女子組賽程（淘汰賽） 日期 賽項 9月25日 男子及女子組8強 9月26日 男子組8強 9月29日 女子組4強 9月30日 男子組4強 10月2日 女子組銅牌戰及決賽 10月3日 男子組銅牌戰及決賽

名古屋亞運2026足球｜香港隊往績

香港男子足球隊自1954年起開始參加亞運，直到2010年的廣州亞運首次從分組賽出線，當屆於16強以0：3不敵阿曼。之後兩屆，香港隊均未突破16強。2023年杭州亞運，港隊寫下歷來最佳戰績，先在16強以1：0淘汰巴勒斯坦，再於8強一球淨勝伊朗，歷史性躋身4強，惟最終於準決賽及銅牌戰不敵日本和烏茲別克，與獎牌揀身而過。

女子足球方面，香港隊在1990、1994、2018及2023年曾經參賽，並於2018年雅加達亞運取得歷來首場亞運勝仗。

資料來源：名古屋亞運官網、維基