日本足球改朝換代　森保一2027亞洲盃後卸任　U21主帥大岩剛接棒

日本男子足球國家隊在2026世界盃再次在掌聲中遺憾退場，主帥森保一帶領一支團結而富有攻擊性的球隊，32強硬撼巴西以1：2落敗，始終無緣突破首輪淘汰賽的宿命。

今屆決賽周前，圍繞他會否留任的消息滿天飛，日本足總周四確認，森保一會繼續領軍出戰明年初的亞洲盃，之後便會由U21教頭大岩剛接棒。



日本足總確認森保一會繼續領軍出戰明年初的亞洲盃，之後便會由U21教頭大岩剛接棒。（路透社）

森保一連續兩屆世界盃贏盡掌聲 8年任期卻未能突破宿命

森保一由2018世界盃後接掌日本國家隊，2022年首度領軍出戰世界盃便抽中「死亡之組」，但先後精彩擊敗德國和西班牙，首名晉級16強，贏盡世人掌聲。可惜16強便遇上克羅地亞，力戰至互射十二碼敗陣。

今屆賽事日本在他領軍下再有好表現，分組賽落後兩球下2：2追平荷蘭，終以次名晉級。32強即要硬撼巴西，上半場曾領先一球，無奈巴西在完場時補時5分鐘的入球，令日本以1：2落敗出局。日本未能擺脫淘汰賽首輪止步的宿命，可說是籤運不佳，森保一無論在日本足總、球員以至外界均受到一致好評，因此曾有傳言指他會破天荒第三度領軍出戰世界盃，惟另有消息指他希望到外地接受新歷練。

明年初的亞洲盃過後，日本男足大國腳由U21教頭大岩剛接棒。（路透社）

明年初亞洲盃後卸任 U21主帥大岩剛接棒

不過隨着日本足總今天發出聲明，指出森保一只會留任多半年左右，現年54歲的大岩剛，會在明年2月亞洲盃後接掌大國腳帥印，「藍武士目標出戰2030世界盃，大岩剛將會接棒成為新領隊。」

司職後衛的大岩剛，1994年從筑波大學畢業後，翌年加盟名古屋八鯨，之後先後效力磐田山葉和鹿島鹿角，2000年曾3度代表日本國家隊。2010年在鹿島鹿角掛靴後，留隊一路由助教升任主帥。2021年起成為日本U21主帥至今。他明年升任大國腳教頭後，會繼續留任當U21主帥，領軍出戰2028年洛杉磯奧運。

2024巴黎奧運，由於外流歐洲的日本大牌球員均未獲球會放人，大岩剛只能派出一支名副其實的U23球隊出戰，沒有任何一位超齡球員，連適齡的久保健英、鈴木彩艷、鈴木唯人等同樣未能召入。以一支以效力本土球會為主、缺乏名氣的U23大軍出戰，仍能小組首名晉身8強，但立即遇上最終奪冠的西班牙，8強止步。然而大岩剛曾領日本連續贏得2024、2026兩屆U23亞洲盃冠軍。