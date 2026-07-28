劍擊世錦賽｜決賽輸一分　蔡俊彥：對不起　張家朗：一齊贏一齊輸

決賽最後輸一劍，香港歷來首個團體世界冠軍就此旁落，大概沒有香港人不為男子花劍隊感到可惜。然而，當我們回想過去——

由三、四十年前，香港男子花劍連一個全職運動員都沒有，後來有張小倫毅然打全職，依然難以組軍；直至張家朗和蔡俊彥冒出頭來，成為奧運金牌、世界冠軍，港隊仍要苦尋第三、第四個團體成員，如今終有何承謙接班，組成完整的團隊，我們不再志在參與，而是全力爭取世界第一。

當「守尾門」的蔡俊彥冷靜由43：44追至平手，最後卻輸一劍，他賽後第一句說的是：「對唔住。」張家朗立即回應：「唔使對唔住，我哋一team人，贏一齊贏，輸一齊輸。」

由前人到現役，這是香港幾十年來一步一腳印。最後一分不無可惜，但說不定也是灌溉香港隊邁向成功的寶貴養份？

採訪及攝影：趙子晉、梁鵬威



從歡呼聲到嘆息再到雷動的掌聲，無論是在亞博現場還是看直播的香港人，全都渡過驚心動魄的一夜。面對世界排名第一的意大利，香港隊以前連想都不敢想，這夜卻在世錦賽決賽劍道上拼盡每一劍。

無法贏得歷來首個世界冠軍，蔡俊彥賽後接受大會司儀訪問，他第一句就說「對唔住」，有感辜負了觀眾的支持。

蔡俊彥賽後說對不起，張家朗說團隊是贏一齊贏、輸一齊輸。（梁鵬威攝）

那一劍，其實蔡俊彥與意大利的比安其當刻同樣搶先起動，蔡甚至比對手佔先機，只是他進攻刺不中，比安其防守還擊取分，勝負就在毫釐之間。

蔡俊彥面對比安其，最後一劍憾負。（梁鵬威攝）

蔡俊彥負傷出戰。（梁鵬威攝）

「唔使對唔住，我哋一team人，贏一齊贏，輸一齊輸。」張家朗賽後說：「我都曾是『守尾門』那個，壓力真的好大，感覺是……膊頭有千斤重，全隊的勝負都押注在自己手上。這種感覺我很清楚。但我想說，團隊不是這樣的，我們不是四個劍手，而是一個團隊，大家『一起』付出、『一起』承擔，成敗得失，我們『一起』走下去。」

在決賽三個回合都贏5：4而備受讚賞的何承謙也說：「今天Ryan（蔡俊彥）贏了很多分，我亦有失分之時。在許多大家見不到的時候，Ryan幫了我很多，我對他只有這一句：多謝。」

張家朗。（梁鵬威攝）

何承謙。（梁鵬威攝）

對於其他劍擊強國，例如最終奪冠的意大利、美國或法國，「齊腳」參加團體賽是理所當然，但對香港隊來說，曾幾何時連全職都不是必然，即使到了張小倫2005年以全職運動員身份進入體院訓練，其他隊友都是兼職劍手。後來有崔浩然、楊子加入隊，再有張家朗、蔡俊彥組成更強陣容，但要挑戰列強，仍是漫漫長路，特別是團隊的第三、第四人選，一直令教練團隊非常頭痛。應屆世少冠軍何承謙今天以表現證明自己是對的人，別忘記港隊還有梁千雨、林浩朗等人有力一拼。

梁千雨、何承謙、蔡俊彥、張家朗，四個劍手，一個團隊。（梁鵬威攝）

沒有成功是一蹴而就，張家朗、蔡俊彥、何承謙、梁千雨，今天能夠四個人一起贏一起輸，可是幾代人的一步一腳印。一分之差不是完美結局，但這一分肯定是灌溉香港隊邁向成功的養份，這個「團隊」，從來都在時而振奮、時而失落之間，一直變好、一直變強。

前人一步一腳印，造就今天的香港隊踏上世界舞台。（梁鵬威攝）