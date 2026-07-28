劍擊世錦賽｜香港男子花劍隊一劍不敵意大利　團體銀牌仍創最佳

由張家朗、蔡俊彥、何承謙和梁千雨組成的香港男子花劍隊，首次殺入劍擊世錦賽團體決賽，火併世界排名第一的意大利。

香港隊位列3號種子，由32強起連挫澳門、比利時、匈牙利及美國，可惜最終輸一劍，憾負44，45，但世界錦標賽團體銀牌，仍是歷來最佳戰績。

攝影：趙子晉、梁鵬威



劍擊世錦賽｜香港Vs意大利的「牙齒印」

香港男子花劍隊曾於2023年世界錦標賽首度殺入4強，當屆在8強淘汰的正是意大利。蔡俊彥在該仗曾在馬連尼（Tommaso Marini）手上單局狂取13分，助港隊在落後下反先；「守尾門」的張家朗助港隊擊敗意大利之後，雙方曾爆衝突，馬奇（Filippo Macchi）和意大利教練一度找張家朗理論，但港隊教練Gregory將兩人隔開，並帶走張家朗。

張家朗與意大利的第二次經典對決，當數2024年5月的世界盃香港站團體決賽，當時港隊以張家朗、蔡俊彥、梁千雨出戰，一直落後到第八回合，由蔡俊彥反先馬奇，並由張家朗第九局奠勝。兩個多月後，張家朗在巴黎奧運男花個人賽決賽面對馬奇，雙方打到14：14，最後一劍打足三次才分勝負，馬奇當時非常失望，並對裁判判決非常不滿。

巴黎奧運決賽。（Getty Images）

劍擊世錦賽｜香港Vs意大利決賽戰況

來到2026年的世界錦標賽，香港隊被列為3號種子，首圈輪空，之後擊敗澳門、比利時、匈牙利及美國，首度躋身決賽。港隊今仗由張家朗打頭陣，對手是比安其（Guilaume Bianchi）。兩人一開賽打得保守，站穩陣腳後互有進攻，戰至4：4，當張家朗取得一分以5：4完成第一回合，現場觀眾齊心大叫「香港加油」，氣氛熱烈。

第二回合，蔡俊彥對馬奇。馬奇兩次「雙燈」瘢判進攻權取分，意大利反先7：6。蔡俊彥此時一記刺背脊取分清脆俐落，現場觀眾立即掌聲四起。蔡俊彥連取3分反先9：8，馬奇又追至9：9，此時「雙燈」馬奇要求翻看錄像，裁判判蔡俊彥得分，港隊領先10：9，何承謙緊接登場。

何承謙面對馬連尼可說是「高矮對決」，不過何未因身高劣勢而怯場，敢於衝前搶攻，甚至點刺馬連尼背脊，大會鏡頭也拍得教練Gregory Koenig點頭示好。何承謙以一記「單燈」完成這個回合，港隊領先15：13。第四回合張家朗再次登場，與馬奇合演巴黎奧運決賽翻版，張家朗忍住左手勞損舊患奮勇作戰，接連「單燈」取分十分瀟灑，一劍刺中馬奇胸口以5：2贏得此回合，現場歡呼聲不絕。

第五回合，何承謙面對比安其陷入苦戰，多次「雙燈」未獲進攻權，但這名港隊奇兵依然冷靜，一記點刺非常清脆，港隊以25：19領先。蔡俊彥在第六回合對馬連尼，戰況驚險但未受考驗，為港隊守住優勢。何承謙再次出場，對手是馬奇，他敢於出手令交鋒非常激烈；戰至34：29，馬奇打到何承謙面罩，反而何承謙領黃牌，猶幸他未受影響，再取一分助港隊領先35：29。

張家朗出場對馬連尼，張家朗取分之際，裁判竟在此時因分牌未轉選手名字而喊停。馬連尼急起直追至36：38，現場觀眾不斷為張家朗加油；關鍵時刻張家朗沒有手軟，以40：36完成這局。蔡俊彥依舊「守尾門」，比安其一舉反超43：44，掀起今仗高潮。現場觀眾甚至比兩名選手更緊張，蔡俊彥冷靜追至44：44，可惜最終輸1分，以44：45憾負，無緣冠軍。