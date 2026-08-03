名古屋亞運2026沙灘排球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：陳綵瑤
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愛知．名古屋亞運2026的沙灘排球分為男子組及女子組，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。

名古屋亞運2026沙灘排球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至10月3日
比賽地點：愛知縣碧南市碧南綠地海灘球場（Hekinan Ryokuchi Beach Court）
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2

名古屋亞運2026沙灘排球｜香港隊名單

男子一隊：李卓曦、李烈峰
男子二隊：王沛林、莊紀來
女子一隊：杜詠彤、杜詠雯
女子二隊：黃雯靖、曾岳羚

名古屋亞運2026沙灘排球｜香港運動員杜詠彤、杜詠雯。（資料圖片；趙子晉攝）
名古屋亞運2026沙灘排球｜香港運動員王沛林。（資料圖片）
我的名字・杜詠彤｜零物慾是對排球的修行　打全職就該去爭獎牌黃雯靖・小宇宙｜為了沙排希望懂得飛　期待最無顧慮的亞運會

名古屋亞運2026沙灘排球｜香港隊賽程

香港沙灘排球隊於名古屋亞運的具體賽程尚待公布。

以下為沙灘排球比賽日期：

名古屋亞運2026｜沙灘排球香港隊賽程

日期

賽項

9月20日至27日

男子及女子組分組賽

9月28日至29日

男子及女子組16強

9月30日

男子及女子組8強

10月1日

男子及女子組4強

10月2日

女子組銅牌戰及決賽

10月3日

男子組銅牌戰及決賽

名古屋亞運2026沙灘排球｜香港隊往績

香港隊過往未曾於亞運沙灘排球項目取得任何獎牌。

至於上屆杭州亞運，杜詠彤/黃雯靖及盧慧茵/袁廷芝在分組賽均錄得1勝3負，以小組第4名出線16強，但在淘汰賽首輪不敵中國隊止步。男子組方面，王沛林/林琪豐在小組賽兩戰全敗，無緣淘汰賽。

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