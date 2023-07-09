黃雯靖・小宇宙｜為了沙排希望懂得飛　期待最無顧慮的亞運會

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



黃雯靖，23歲，香港女子沙灘排球代表，現就讀香港教育大學體育教育系。曾於2018年全國青年U18沙灘排球錦標賽深圳大鵬站伙拍吳詠嵐取得季軍，現在與杜詠彤拍檔，即將於9月代表香港出戰杭州亞運。

常言道「一白遮三醜」，香港女生普遍不想曬，但雯靖熱愛陽光與海灘，熱愛室外運動的她一於懶理，因為比起白皮膚，她更喜歡沙排帶給她的滿足。此時此刻，她想跟從小到大支持自己做運動、鼓勵她投身沙排的媽媽說一句：「阿媽我得咗！」



黃雯靖的手繪世界。（黃雯靖繪/黃寶瑩攝）

黃雯靖的手繪世界

據非正式統計，雯靖應該是12位運動員中，手繪時間最長的一位，從拿起筆到完成大概一小時。

動靜皆宜的她，一拿起畫筆，便專心地畫起畫來，記者問問題，她也「慢幾拍」回答，便讓她安靜地陶醉在畫海中。

只見雯靖一心以自己最愛的元素填滿照片的空間：龍貓、排球、貝果、泰式奶茶、雞、區旗、金牌、陽光⋯⋯每一個圖案都畫得仔細，擦了又畫。完成後，她雖意猶未盡，但怕時間太長只好停下筆：「好啦，就咁！」

小宇宙專訪系列：與12位香港體壇未來之星對談

【黃雯靖專訪】沙排香港代表黃雯靖。（黃寶瑩攝）

黃雯靖的Q&A

關於沙排

問：什麼時候開始接觸沙排？

答：我從小學五年級開始打排球、室內排球。中五時參加了沙灘排球學界，就覺得沙排好好玩又新奇，然後就「膽粗粗」去選拔沙排的（香港）青年隊，最後又幸運地入選，正式投身沙排。

問：什麼時候加入港隊？

答：我是去年9月才第一次真正以成年港隊身份，代表香港參加公開賽，以前一直是青年隊參加U系列（分齡）的賽事。剛成為正式的港隊，我覺得現在仍處於一個起步的學習階段，畢竟成年賽和青年賽的對手很不同，想進步就不能只停留在青年球員的階段，我依然在學習，要改掉壞習慣和動作，才可以有更好發揮。

【黃雯靖專訪】2022年才代表港隊。（黃寶瑩攝）

問：你的拍檔是？

答：我現在的partner（拍檔）是杜詠彤。她是一個經驗很豐富的球員，我們在練習的過程中，她很多時會提點我，也很包容我，就像是一個大姐姐。我做得不好時，她也會像一個教練，可以教到我不同的技術和動作，很幸運可以和她成為拍檔、成為香港隊組合。我們之間也會互補，我可能是比較活潑的一個，士氣擔當，因為我知道自己（球技）能力上不夠，但我都想盡量做，帶來更多正能量，讓我們可以一起堅持下去。

問：沙排日常有什麼趣事？

答：我和阿彤私下的相處有點像媽媽和女兒。因為教練是阿彤的未婚夫，我們又剛好一樣姓黃，所以我們走在一起就會是黃生、黃太和黃小姐。日常生活多搞笑，但一到比賽就會好認真。

另外，我試過去泰國比賽，被泰國人以為我是本地人：在餐廳食飯，侍應會特意走過來我這邊，跟我說泰文。

【黃雯靖專訪】現時與杜詠彤拍檔。（黃寶瑩攝）

問：你會怎樣形容沙排港隊？

答：在我眼中的沙排港隊，是要很努力的才可以達到目標。因為沙排本身要日曬雨淋，加上場地比較偏遠例如黃金海岸、愉景灣等，交通上都要用不少時間，付出的體能和精神不會比其他項目少。

問：最難忘的比賽經驗？

答：是泰國舉行的亞洲錦標賽，我第一次中暑時打比賽。

本身我到埗時已經有點不舒服，但第二天就要打比賽。比賽當天好曬、好熱，加上身體不適打得更辛苦，我「踎」在地上動不了，不是平時打到好累的那種辛苦，而是自己控制不到自己身體。所以請求了一個暫停，就再繼續比賽，這是第一次參加大型賽事有這樣的情況，覺得好可惜，因為未能在比賽事表現到最好。

【黃雯靖專訪】今年將會代表香港出戰亞運。（黃寶瑩攝）

問：23歲，對你來說有沒有特別意義？

23歲對我來說是重要、新鮮的一年。今年是亞運年，第一次有機會代表香港參加亞運，特別是以學生的身份。因為下一屆亞運（2026年）我已經投身社會，如果要出戰亞運一定會更吃力，但現在可以沒有顧慮，好想好好把握這一年，享受這一年的時光。

問：誰是你的學習對象？

答：巴西沙排球員Duda Lisboa，她擅長防守，雖然我們年紀差不多，但她已經是巴西隊的主力，參加過很多世界賽，積分榜排名頭幾位。我看她的Instagram，我覺得她是一個很努力和自律的人。大家年紀差不多，但她已經可以打到這個水平，好想可以現在就看她打球。

問：接下來的目標？

答：期待之後的大賽如亞錦賽、亞運都可以有突破，有更好的表現和成續，想和阿彤夾得更好，不管如何，最重要是自己要滿足和滿意。

【黃雯靖專訪】雯靖最喜歡龍貓。（黃寶瑩攝）

關於自己

問：你眼中的自己？

答：我是一個可以好嘈、好活躍的人，又可以很文靜。例如我和朋友一起的時候，就會很享受其中，但有時候我也需要休息，就會自己一個安靜地坐在一旁，但是我一靜下來沒有表情就會被形容為好惡。

也可以叫做跳脫。

打球時的自己是很hyper（情緒高漲），但也會有冷靜的時候，所以不認識我的人對我可能是有點不解，情緒上好像有點大起大落。朋友們一開始覺得我好神秘，因為我很少表達自己真正的想法，都會選擇先take care朋友的想法，最簡單選擇吃什麼，我都會想很久，因為會先想朋友想吃什麼而不是自己，加上我有嚴重的選擇困難，所以有人幫我選擇就最好了。

【黃雯靖專訪】雯靖說自己常被誤以為是泰國人。（黃寶瑩攝）

【黃雯靖專訪】雯靖希望自己懂得飛。（黃寶瑩攝）

問：最天馬行空的夢想？

答：我想識得飛，因為扣球的時候可以有更多時間在空中做一個最好的判斷。

問： 最喜歡吃什麼？

答：我喜歡吃雞肉和麵包類，我爸常常笑我說：「你和雞有仇？」，說我好像想吃光全世界的雞。

問：如果可以你會對20歲的自己說什麼？

答：20歲的我，剛剛完成副學士。我想我會跟自己說聲謝謝，因為我好努力地讀書才可以從副學士升上教大。

【黃雯靖專訪】雖然女生一向怕曬，但雯靖一於懶理。（黃寶瑩攝）

問：這一刻最想打電話給誰？

答：現在我最想打給我媽咪，從小到大我媽都好支持我玩運動，我才有這一刻的機會讓更多人認識我，所以我想告訴她：「好快就會有更多香港認識你個女。」

問：最想有哪一種超能力？

答：如果可以，我想有讀心術 ，因為我打排球的時候常常都要猜對手想打去哪一個位置，如果有這個能力就不用到最後一刻才判斷球會打去什麼位置。日常生活都可以因此知道更多朋友的想法，而更了解他們。

【黃雯靖專訪】比賽前習慣紮個靚頭。（黃寶瑩攝）

問：最喜歡的卡通人物？

答：龍貓。因為他很可愛，肥嘟嘟，如果有看過電影想必都有被他吸引到，是一個懶洋洋的存在，如果他真實存在我也會很想睡在他的肚子上。

問：請分享一件最想做但又未做到的事

答：好想去玩sky diving（跳傘），因為在天空上感覺好爽，可以看盡美景，也可以有在天空飛翔的感覺。

【黃雯靖專訪】動靜皆而的雯靖。（黃寶瑩攝）

問：你的比賽前習慣是？

答：有好幾個！

1. 出外比賽我一定會帶龍貓，因為抱住睡好安心。

2. 比賽前我會紮個「靚頭」整整齊齊再出門口。

3. 比賽前我不會剪指甲，因為已經習慣了那個手感。

4. 熱身後我不會再去洗手間，因為去完就會洗走手感。

有試過不做這些小習慣，然後比賽真的手感不一樣，打得不太好。