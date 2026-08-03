名古屋亞運2026．沙灘排球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：陳綵瑤
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愛知．名古屋亞運2026的沙灘排球分為男子組及女子組，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。
名古屋亞運2026｜沙灘排球比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至10月3日
比賽地點：愛知縣碧南市碧南綠地海灘球場（Hekinan Ryokuchi Beach Court）
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2
名古屋亞運2026｜沙灘排球香港隊名單
男子一隊：李卓曦、李烈峰
男子二隊：王沛林、莊紀來
女子一隊：杜詠彤、杜詠雯
女子二隊：黃雯靖、曾岳羚
名古屋亞運2026｜沙灘排球香港隊賽程
香港沙灘排球隊於名古屋亞運的具體賽程尚待公布。
以下為沙灘排球比賽日期：
日期
賽項
9月20日至27日
男子及女子組分組賽
9月28日至29日
男子及女子組16強
9月30日
男子及女子組8強
10月1日
男子及女子組4強
10月2日
女子組銅牌戰及決賽
10月3日
男子組銅牌戰及決賽
名古屋亞運2026｜沙灘排球香港隊往績
香港隊過往未曾於亞運沙灘排球項目取得任何獎牌。
至於上屆杭州亞運，杜詠彤/黃雯靖及盧慧茵/袁廷芝在分組賽均錄得1勝3負，以小組第4名出線16強，但在淘汰賽首輪不敵中國隊止步。男子組方面，王沛林/林琪豐在小組賽兩戰全敗，無緣淘汰賽。