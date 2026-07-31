網球｜黃澤林擊敗布斯比入4強　即時世界排名衝上90創歷史

黃澤林（Coleman）昨日反勝世界排名12的捷克球手利克卡，打出生涯最精彩的爆冷，今日他繼續在墨西哥米菲爾公開賽征戰，火併美國球手布斯比（Jenson Brooksby）。

黃澤林黃澤林以6：1、7：5取勝，晉級這項ATP 250賽事4強，即時世界排名更以680分衝上90，一圓躋身「世界頂尖百人」的目標。



黃澤林父母現場觀戰 首盤勝6：1

黃澤林的父母今天也在現場觀戰。該名22歲香港球手在首盤在未受考驗，以6：1輕勝。這盤他兩度打破布斯比的發球局，開出4個「Ace球」，第一發球得分率76%。

黃澤林在米菲爾公開賽躋身4強。（Getty Images）

25歲的布斯比現時世界排名77，他曾於去年4月的美國男子泥地網球錦標賽奪冠，是職業生涯暫時唯一一個ATP錦標。他賽後特別感激母親，因為他是自閉症兒童，到4歲仍未開口說話，媽媽為他苦尋治療方法，才漸漸改善情況。

（Getty Images）

黃澤林第二盤與布斯比拉鋸

第二盤戰況不如第一盤一面倒，布斯比展現韌力保住發球局，黃澤林同樣緊咬不讓對手破發，布斯比領先5：4，意味着黃澤林一定要保住發球局。雖然一記放短波失誤令布斯比在這局破蛋，但黃澤林未受影響，保住發破局追至5：5。黃澤林的大勇戰意延續到第11局，連贏3分領先40：0，儘管布斯比力追至30：40，但黃澤林沒有放過破發機會，只要第12局保發，就能贏出這場賽事。

黃澤林。（Getty Images）

「Let's go！」黃澤林稍事休息後再次出場，更以「招牌口號」為自己打氣。全場第一發得分率高企的他，一度手緊被對手追至30：40，不過他立即調整，終於保住發球局，以7：5贏得這盤，勝盤數2：0，躋身ATP 250賽事的準決賽。根據ATP官網，黃澤林的即時世界排名衝上第90位，創出個人新高。

黃澤林晉級之路

黃澤林米菲爾公開賽晉級之路 32強 （勝）黃澤林6：3、6：4布蘭治（美國） 16強 （勝）黃澤林1：6、6：3、6：4利克卡（捷克） 8強 （勝）黃澤林6：1、7：5布斯比

賽事及排名資料來源：ATP