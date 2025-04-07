網球｜世界排名507球手美國泥地賽奮戰奪冠　小時候患嚴重自閉症

美國男子泥地網球錦標賽（U.S. Men's Clay Court Championship），從外圍賽一路晉級的美國球手布斯比（Jenson Brooksby），在決賽以兩盤擊敗2號種子迪亞科（Frances Tiafoe）奪冠，前者世界排名只得507，雙方差距達490名。

24歲的布斯比今次奪得生涯首項ATP錦標，他其實從小便患上自閉症，曾每周為此接受40小時治療，去年12月公開經歷時，他希望能藉此激勵其他家庭永不放棄。今次布斯比奪冠，更是正值自閉症關懷月（Autism Acceptance Month），「這可能是我生命中最美好的一周」。



布斯比奪得生涯首個ATP冠軍。（Getty Images）

布斯比在2022年6月曾排名世界第33，是生涯最好成績，但之後他受手腕傷患困擾，2023年又因3次錯過藥檢而遭停賽，至今年才重返網壇。

今次出戰250級別的美國男子泥地網球錦標賽時，他世界排名已跌至507，且要用外卡身份從外圍賽一路奮戰。晉級過程中他5次挽救「match point」，最終殺入決賽，並擊敗世界排名17、名列2號種子的迪亞科封王。

布斯比在決賽擊敗賽事2號種子迪亞科（左）封王。（Getty Images）

去年12月，他在Instagram公開經歷：「是時候分享一些我整輩子都保密的事情了，在我還很小的時候，被診斷出患有嚴重病症，直至4歲都無法說話，為此我每周需接受40小時治療。」

他感謝母親多年來支持自己：「母親一直沒有放棄，花盡一切努力來幫助我，沒有他便沒有今天的我，很幸運能擁有她這樣沒有放棄的家長。我決定說出此事，是希望能激勵其他家庭永不放棄。」

美國非牟利組織Autistic Self Advocacy Network自2011年起，將4月定為自閉症關懷月（Autism Acceptance Month），今次布斯比闊別球場多時並首度封王，時間便是在4月初；他今次以世界第507名奪冠，也是1990年後世界排名第3低的ATP冠軍球手。

他形容這個冠軍意義重大：「這是我成為職業網球手後，其中一個最大目標。這或許是我生命中最美好一周。」12月接受美聯社專訪時，他表示現時病情已「非常輕微」。

布斯比形容或經歷了生命中最美好一周。（Getty Images）

布斯比也感謝一直以來幫助過自己的人，包括經理人及物理治療師：「當然還有我的家人及幾位好友，他們陪我一同見證高山低谷，我認為他們對我來說至為重要。」

奪冠後，布斯比的世界排名躍升至172，他希望能健康度過2025年，並以生涯最高的33位作為今年最大目標。