車路士對祖雲達斯｜沙比阿朗素談佐敦軒達臣：預計他很快隨隊操練

「香港足球盛會2026」第二擊將於周三（5日）晚上七時半在啟德主場館上演，由英超球隊車路士對意甲球隊祖雲達斯。適逢早前在世界盃因為慶祝贏波而跌斷手的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）證實加盟車路士，令「藍軍」領隊沙比阿朗素（Xabi Alonso）成為賽前記者會的焦點。

採訪及撰文：陳裕行



新上任車路士領隊沙比阿朗素在記者會表示，在世界盃樂極生悲的英格蘭中場球員佐敦軒達臣將在評估傷勢後，與參與世界盃4強的球員一同開始訓練。他說：「我們預計佐敦與其他世界盃球員很快開始隨隊訓練。我們必須評估他的傷勢，以決定何時能參加比賽。至於羅拔山齊士，他的狀況好多了，我們會再觀察他的比賽狀態。」談到其他新球員會否在明天一戰上陣，沙比阿朗素坦言新眾人適應需時。

車路士對祖雲達斯｜沙比阿朗素期待新賽季。（夏家朗攝）

至於四年前因禁藥事件而被禁賽的梅迪歷（Mykhailo Mudryk），剛剛抵達酒店，目前的重點在於讓他重新融入團隊的情緒與動態，「雖然踢滿90分鐘可能還太早，但他已經可以被選入出賽名單」。沙比強調，球隊目前處於季前備戰階段，尚未達到最佳狀態，但對明日賽事及新賽季充滿信心與動力。

車路士對祖雲達斯｜摩西斯卡些度出席記者會。（夏家朗攝）

與沙比阿朗素一起出席記者會的中場球員摩西斯卡些度（Moises Caicedo）表示，對球隊目前的陣容充滿信心，談到新加盟的韋碧克（Danny Welbeck），他稱讚隊友是頂級球員，能夠加強車路士前線進攻。卡些度亦對梅迪歷（Mykhailo Mudryk）的回歸感到高興，「他的心理素質強大，會變得更強」。

韋碧克在啟德青年運動場操練。（Getty Images）

卡些度亦分享首次訪港作賽的感覺，他表示感到賓至如歸，並感謝香港球迷的支持。「這是我的第一次，我感覺就像在家裏一樣，我只想說謝謝球迷的支持。即使因為時差的關係，你們依然支持我們，我知道對於你們來說，要觀看我們的英超比賽並不容易。但是，我們真的非常感激，因為我們能感受到，也意識到你們為我們付出了一切。」