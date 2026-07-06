英格蘭力克墨西哥晉級　佐敦軒達臣樂極生悲疑跌斷手︱世界盃2026

英格蘭世界盃16強作客墨西哥「地獄主場」，十人應戰下3：2力克主隊墨西哥辛苦過關，場上戰情緊湊，老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）的場邊「演出」亦相當精彩。



世界盃2026︱英格蘭力克墨西哥晉級，老將軒達臣卻樂極生悲疑在慶祝期間跌斷手。（Getty Images）

佐敦軒達臣今場數據：上陣時間0 黃牌1 慶祝4次 受傷1次

這個36歲老將，入選今屆世界盃大軍已受盡爭議，目前只在無關痛癢的第3場分組賽後備上陣6分鐘，今場英格蘭對墨西哥他再次全程坐在後備席。

下半場十人應戰的英格蘭，捱至末段仍以3：2領先，英軍嘗試將皮球留在己方後場保持控球，穿上紫色「龜背」在場邊熱身的軒達臣，在英格蘭一次界外球期間指指點點，繼而與旁證爭論，於是球證在補時8分鐘以「干預球賽」為由，給他一面黃牌。

軒達臣樂極生悲三步曲（點圖放大）

未踏入球場已領牌，還未夠精彩，當球證一鳴完場笛，軒達臣第一時間衝入場區內，跑到哈利卡尼（Harry Kane）身後加入慶祝大軍。

這個老將可能太過開心了，跑着跑着一路又衝出場區，他原先打算跳過場邊的電子廣告板，相信打算近距離與球迷和家屬一起慶祝，不料樂極生悲，在廣告板前絆倒，他痛苦倒地。隊友丹般恩第一時間上前幫手，之後要戴上氧氣罩被擔架抬出場。

他的傷勢不明，據了解是手腕受傷，或有骨折。英格蘭隊長卡尼賽後受訪時稱，「軒達臣在那裏跌倒，我相信他無大礙（I think he's okay）。不過之後主帥杜慈確認，軒達臣手腕受傷送院治理的消息，並指傷勢「看來嚴重」（looks really bad）。

軒達臣倒地一刻：