【世盃外】法國荷蘭首戰齊失分　挪威為卡塔爾外勞問題發聲

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-25 09:20

2022卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽正式上演，法國﹑比利時及荷蘭等歐洲勁旅齊齊登場，並非所有強隊均能如願打響頭炮，全取3分。 造訪直布羅陀的挪威國家隊，今仗開賽前眾將悉數穿上印有「人權」的T恤，為在卡塔爾籌備世界盃期間而去世的外勞發聲。

卡塔爾世界盃明年11月上演，歐洲區外圍賽在今個國際賽期展開，各支出戰的歐洲勁旅命途各異。

「一哥」比利時主場迎戰威爾斯，被客軍的哈利威爾遜先開紀錄，及後6分鐘內由迪布尼及杜根夏薩特各建一功反超前，加上盧卡古在下半場12碼中鵠，以3：1反勝威爾斯，旗開得勝。

迪布尼及杜根夏薩特同樣有進賬，助比利時反勝威爾斯。（路透社）

原定在葡萄牙主場出戰阿塞拜疆的賽事，則改在意大利都靈的中立場上演。效力祖雲達斯的C朗拿度在「主場」上陣，今仗卻沒有甜頭，全場8次試射均未能攻破對手大門，結果只憑對手在上半場中後段的烏龍球，一球險勝阿塞拜疆。

C朗拿度今仗多次攻門皆「食白果」。（路透社）

法國荷蘭齊吃悶棍

2018俄羅斯世界盃冠軍法國隊被列入世盃外D組，首戰主場與烏克蘭交手，雖然由基沙文在19分鐘打開紀錄，惟守將甘佩比下半場「擺烏龍」，最終兩軍打成1：1平手。

由法蘭迪保亞領軍的荷蘭國家隊，今仗作客土耳其卻吃下悶棍，土耳其由老將耶馬士（Burak Yilmaz）個人連中三元，即使荷蘭由卡拉臣及盧克迪莊在下半場中後段連追兩球，可惜為時已晚，最終2：4不敵土耳其。

土耳其老將耶馬士連中三元，領球隊主場擊敗荷蘭。（路透社）

世界盃歐洲區外圍賽首輪焦點賽果：

另外，造訪「魚腩」直布羅陀的挪威，兩大主力艾寧夏蘭特及奧迪加特悉數正選披甲，首度戴上隊長臂章的奧迪加特上半場被對手侵犯後受傷退下火線，及後由夏蘭特擔任隊長，結果挪威以3球輕取對手。

今仗首度戴上隊長臂章領軍的奧迪加特，可惜在上半場因傷被調離場。（路透社）

挪威眾將在開賽前穿上一件寫上人權的T恤，事關英國《衛報》早前透露，卡塔爾為籌備明年的世界盃而請來多達200萬的外勞，在當地高達攝氏40度的室外環境下工作，10年間至少造成6500名外勞離世。挪威國家隊希望透過今仗，引起各界對卡塔爾外勞問題的關注。

卡塔爾被揭血汗世界盃悲情真相 籌備十年周均12外勞客死異鄉

挪威眾將今仗亦穿上寫上人權的T恤，為卡塔爾世界盃的外勞問題發聲。（路透社）

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