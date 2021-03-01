卡塔爾被揭血汗世界盃悲情真相　籌備十年周均12外勞客死異鄉

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-01 17:25

自卡塔爾10年前獲得世界盃主辦權後，政府便啟動建設計劃為明年世界盃作準備。然而，英國《衛報》日前揭露該國在籌備世界盃期間，有至少6500名外籍勞工死亡，該報相信實際死亡人數可能更高。

卡塔爾藉得天獨厚的石油資源成為中東富國，擁有多達200萬名外籍勞工，主要來自印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、菲律賓等地。該國近年大興土木籌備2022年世界盃，《衛報》引述了印度、尼泊爾、斯里蘭卡等國政府數據，指出卡塔爾自2010年籌備世界盃以來，平均每周有12名外勞死亡。

卡塔爾是首個舉辦世界盃的阿拉伯國家，該國10年來大興土木建設新場館和酒店、道路等。（GettyImages）

質疑實際死亡人數更高

據《衛報》統計，自2010年以來，該國有2711名印度人、1641名尼泊爾人、1018名孟加拉、824名巴基斯坦和557名斯里蘭卡工人喪生，但因資料僅是統計卡塔爾鄰近國家的數據，實際死亡人數恐怕遠遠高出於這個數字。

有指世界盃的建設是造成外勞死亡人數急增的原因。（GettyImages）

儘管這份「死亡報告」沒顯示工人詳細職業類別，根據勞工權利組織「FairSquare Projects」的Nick McGeehan透露，世界盃的建設是造成外勞死亡人數急增的原因。為了明年世界盃，該國正在建造7座新體育館，還有道路、酒店和機場等重要建設，全新打造城市來迎接足球盛事。

外勞的死亡原因包括觸電、從高處摔落和自殺，大多數死亡則是因心臟和呼吸衰竭。（GettyImages）

悲情外勞未驗屍判斷為自然死亡

據《衛報》分析，這群不幸客死異鄉的悲情外勞中，除了居住環境與治安欠佳，當地夏季高溫的戶外勞動意外（日間氣溫可達攝氏40度），被視為導致外籍勞工死亡的要因。該報同時發現，許多外勞在過身後往往在沒有進行驗屍情況下，便被判斷為自然死亡，因此在報道中強調政府的死亡記錄欠缺透明度、嚴謹和細節。

據《衛報》統計，自2010年以來卡塔爾有至少6500名外籍勞工死亡。（衛報截圖）

卡塔爾世界盃組委會對此表示，不認同建設項目中死亡人數不準確的說法，並對所有外勞悲劇深感遺憾，將為此展開調查。國際足協（FIFA）也在輿論壓力下發聲明回應，表示一直全力保護所有工作人員的權利，在過去FIFA的建築工程中，事故發生率也比其他建設項目低，因FIFA採取的是非常嚴格的健康與安全措施。

《衛報》揭露外勞死亡個案：