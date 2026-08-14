名古屋亞運會2026羽毛球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的羽毛球分為男子組及女子組的單打及雙打，以及混合雙打和團體賽共七個項目，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。
名古屋亞運2026羽毛球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至9月29日
比賽地點：一宮市綜合體育館
比賽項目：
【個人賽】男單、女單、男雙、女雙、混雙
【團體賽】男團、女團
金牌數目：7
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊名單
香港羽毛球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月20日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男團首圈
待定
上午8:30
女團首圈
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月21日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男團次圈
待定
上午8:30
女團次圈
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月22日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男團8強
待定
上午8:30
女團8強
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月23日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男團4強
待定
上午8:30
女團4強
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月24日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男團決賽
待定
上午8:30
女團決賽
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月25日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男單首圈
待定
女單首圈
待定
男雙首圈
待定
女雙首圈
待定
混雙首圈
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月26日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男單次圈
待定
女單次圈
待定
男雙次圈
待定
女雙次圈
待定
混雙次圈
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月27日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男單8強
待定
女單8強
待定
男雙8強
待定
女雙8強
待定
混雙8強
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月28日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
男單4強
待定
女單4強
待定
男雙4強
待定
女雙4強
待定
混雙4強
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月29日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午10:00
男單決賽
待定
女單決賽
待定
男雙決賽
待定
女雙決賽
待定
混雙決賽
待定
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊獎牌往績
香港羽毛球隊歷屆亞運累積1金2銀5銅。男子雙打組合傅漢平/黃文興於1978年曼谷亞運摘下銅牌，是香港歷來首面羽毛球亞運獎牌。2006年多哈亞運是香港羽毛球隊的經典之作，葉姵延在8強爆冷淘汰雅典奧運金牌、中國的張寧，王晨則於4強力克中國的謝杏芳，兩名港將包辦女單決賽兩席。結果王晨奪金，是香港羽毛球史上首面亞運金牌；葉姵延則摘下銀牌。官惠慈、李詠梅、凌婉婷、蕭靜雯及王晨於2002釜山亞運奪得女子團體銅牌，是香港歷來唯一一面羽毛球團體賽獎牌。
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）
獎牌
運動員
賽事
銀牌
鄧俊文/謝影雪
混合雙打
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
魏楠
男子單打
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
葉姵延
女子單打
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2006多哈亞運）
獎牌
運動員
賽事
金牌
王晨
女子單打
銀牌
葉姵延
女子單打
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2002釜山亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
王晨
女子單打
銅牌
官惠慈/李詠梅/凌婉婷/蕭靜雯/王晨
女子團體賽
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（1978曼谷亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
傅漢平/黃文興
男子雙打