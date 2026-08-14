名古屋亞運會2026羽毛球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：陳智深
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的羽毛球分為男子組及女子組的單打及雙打，以及混合雙打和團體賽共七個項目，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。

名古屋亞運2026羽毛球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至9月29日
比賽地點：一宮市綜合體育館
比賽項目：
【個人賽】男單、女單、男雙、女雙、混雙
【團體賽】男團、女團
金牌數目：7

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊名單

香港羽毛球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月20日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男團首圈

待定

上午8:30

女團首圈

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月21日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男團次圈

待定

上午8:30

女團次圈

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月22日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男團8強

待定

上午8:30

女團8強

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月23日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男團4強

待定

上午8:30

女團4強

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月23日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男團決賽

待定

上午8:30

女團決賽

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月25日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男單首圈

待定

女單首圈

待定

男雙首圈

待定

女雙首圈

待定

混雙首圈

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月26日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男單次圈

待定

女單次圈

待定

男雙次圈

待定

女雙次圈

待定

混雙次圈

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月27日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男單8強

待定

女單8強

待定

男雙8強

待定

女雙8強

待定

混雙8強

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月28日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:30

男單4強

待定

女單4強

待定

男雙4強

待定

女雙4強

待定

混雙4強

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月29日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午10:00

男單決賽

待定

女單決賽

待定

男雙決賽

待定

女雙決賽

待定

混雙決賽

待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊獎牌往績

香港羽毛球隊歷屆亞運累積1金2銀5銅。男子雙打組合傅漢平/黃文興於1978年曼谷亞運摘下銅牌，是香港歷來首面羽毛球亞運獎牌。2006年多哈亞運是香港羽毛球隊的經典之作，葉姵延在8強爆冷淘汰雅典奧運金牌、中國的張寧，王晨則於4強力克中國的謝杏芳，兩名港將包辦女單決賽兩席。結果王晨奪金，是香港羽毛球史上首面亞運金牌；葉姵延則摘下銀牌。官惠慈、李詠梅、凌婉婷、蕭靜雯及王晨於2002釜山亞運奪得女子團體銅牌，是香港歷來唯一一面羽毛球團體賽獎牌。

【亞運會 2018】鄧俊文謝影雪追趕世界第一　感謝摯親低谷中支持【亞運會 2018】鄧俊文謝影雪負中國組合得銀　港隊混雙首次奪牌【亞運會 2018】鄧俊文謝影雪靠鬥志闖決賽　世界賽輸太慘要復仇

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銀牌

鄧俊文/謝影雪

混合雙打

鄧俊文/謝影雪2018雅加達亞運摘下混雙銀牌。（資料圖片；李澤彤攝）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

魏楠

男子單打

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

葉姵延

女子單打

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2006多哈亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

金牌

王晨

女子單打

銀牌

葉姵延

女子單打

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2002釜山亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

王晨

女子單打

銅牌

官惠慈/李詠梅/凌婉婷/蕭靜雯/王晨

女子團體賽

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（1978曼谷亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

傅漢平/黃文興

男子雙打

亞運會
香港運動員
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名古屋亞運直播賽程
名古屋亞運香港隊名單
羽毛球
鄧俊文
謝影雪
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楊雅婷
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