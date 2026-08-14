名古屋亞運會2026羽毛球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的羽毛球分為男子組及女子組的單打及雙打，以及混合雙打和團體賽共七個項目，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。



名古屋亞運2026羽毛球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至9月29日

比賽地點：一宮市綜合體育館

比賽項目：

【個人賽】男單、女單、男雙、女雙、混雙

【團體賽】男團、女團

金牌數目：7

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊名單

香港羽毛球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月20日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男團首圈 待定 上午8:30 女團首圈 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月21日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男團次圈 待定 上午8:30 女團次圈 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月22日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男團8強 待定 上午8:30 女團8強 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月23日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男團4強 待定 上午8:30 女團4強 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月23日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男團決賽 待定 上午8:30 女團決賽 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月25日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男單首圈 待定 女單首圈 待定 男雙首圈 待定 女雙首圈 待定 混雙首圈 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月26日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男單次圈 待定 女單次圈 待定 男雙次圈 待定 女雙次圈 待定 混雙次圈 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月27日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男單8強 待定 女單8強 待定 男雙8強 待定 女雙8強 待定 混雙8強 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月28日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 男單4強 待定 女單4強 待定 男雙4強 待定 女雙4強 待定 混雙4強 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊賽程（9月29日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午10:00 男單決賽 待定 女單決賽 待定 男雙決賽 待定 女雙決賽 待定 混雙決賽 待定

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊獎牌往績

香港羽毛球隊歷屆亞運累積1金2銀5銅。男子雙打組合傅漢平/黃文興於1978年曼谷亞運摘下銅牌，是香港歷來首面羽毛球亞運獎牌。2006年多哈亞運是香港羽毛球隊的經典之作，葉姵延在8強爆冷淘汰雅典奧運金牌、中國的張寧，王晨則於4強力克中國的謝杏芳，兩名港將包辦女單決賽兩席。結果王晨奪金，是香港羽毛球史上首面亞運金牌；葉姵延則摘下銀牌。官惠慈、李詠梅、凌婉婷、蕭靜雯及王晨於2002釜山亞運奪得女子團體銅牌，是香港歷來唯一一面羽毛球團體賽獎牌。

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銀牌 鄧俊文/謝影雪 混合雙打

鄧俊文/謝影雪2018雅加達亞運摘下混雙銀牌。（資料圖片；李澤彤攝）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 魏楠 男子單打

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 葉姵延 女子單打

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2006多哈亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 金牌 王晨 女子單打 銀牌 葉姵延 女子單打

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（2002釜山亞運）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 王晨 女子單打 銅牌 官惠慈/李詠梅/凌婉婷/蕭靜雯/王晨 女子團體賽

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊歷屆獎牌一覽（1978曼谷亞運）