女排東區亞錦賽｜詹穎琳豪取25分　港隊挫蒙古闖四強火併中國女排

香港女排在「2026亞洲東區女子排球錦標賽」以24：26、25：14、25：23及28：26擊敗蒙古，晉身準決賽。

採訪及撰文：陳裕行



今場賽事戰況相當激烈，兩隊在第一局戰情緊湊，詹穎琳連番得手，一道令港隊領先，其後蒙古隊追回分數，雙方打到「刁時」，但港隊在第一局以2分之差，先失一局。其後，第二局港隊以大比數11分之差，贏回一局。第三局港隊曾落後，其後反超贏出，再下一城。第四局是今日最激烈的一場，到比賽後段上陣的25號球員彭琛怡起了重大作用，在「刁時」階段靠強力精準的攻擊，多次令蒙古隊的防守失利，港隊最終以28：26贏出第四局，以局數3：1晉級。

（陳裕行攝）

港隊主力詹穎琳在賽後接受訪問時形容，在今日對蒙古隊的比賽中，在比賽前段，全隊都有點緊張，皆因從未敗給蒙古隊，整體壓力源自於自身。到比賽後段，港隊越打越投入，掌控了比賽節奏。她說：「第四局雖然緊張，個別球員對自己要求過高，且被對手針對，但全隊相信能勝出，最終以拼勁及調動打出「一條心」的感覺，對年輕球員而言是重要一課。」

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她笑言，在完成今年比賽後應該會退役，球隊正處於「改朝換代」階段，年輕球員的成長十分重要。對於最近多位年輕球員上陣，她表示，起初雖有些害怕，但在技術上很有信心。她曾與隊友交流，強調要給予年輕人信心，即使連續幾球未能得分，壓力大，仍需全隊「一齊上」，把比賽贏回。

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至於備戰亞運方面，作為主力的她認為，球隊正加強年輕球員的防守及進攻能力，亦因二傳手相對較矮小，希望在攔網後，能有更好的後場防守及反攻能力。對於即將再遇韓國隊，她指，韓國隊的攔網及攻擊能力較強，將會有相應戰術應對。而港隊在這兩日的比賽中，發球表現算不錯，但仍需再加強發球及防守，期望將來面對身型高大的球隊時，能夠守住一至兩球再作反擊。

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曾任港隊女排隊長，如今為港隊女排助教的楊秀美在賽後受訪時表示，今日比賽整體部署到位，但發揮不夠穩定，部分位置卡在輪候時間較長。她說：「球員順風時表現順暢，逆風時則較難冷靜，心理波幅較大，主要因為隊中有較年輕的主攻及二傳手，戰術運用及串聯稍急，導致自身失誤較多。」

她亦解釋，昨日和今日兩場賽事中，多用年輕球員，是藉主場比賽鍛鍊他們面對粉絲支持時的心理壓力及興奮感，學習在大場面發揮，對她們來說是一個重要的課題。她說：「全隊14人都是可輪換球員，會因應對手戰術部署，年輕球員仍需時間進步。」

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對於備戰亞運，楊秀美指，今年港隊大膽起用年輕球員，皆因大型比賽的機會不多，希望年輕有活力的球員能多見識大場面，其後更投入訓練、看清未來方向，以亞運為最終目標。至於亞運會否繼續由新人上陣，她認為，用新人可帶來新鮮感及神秘節奏，不易被對手摸透，製造新衝擊，但仍需作審視再決定。

港隊女排即將前往天津參與亞洲錦標賽，小組賽亦抽到「死亡之組」，需對陣中國、韓國及越南。她強調，香港隊現階段屬業餘性質，難得有集中訓練機會，會透過這些比賽加強練習及集中度。