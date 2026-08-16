杜凱琹女雙首拍左手將　吳詠琳注入進攻力量｜乒乓WTT瑞典大滿貫

杜凱琹/吳詠琳雖然與WTT瑞典大滿貫女雙冠軍只差一步，但今站是兩人在名古屋亞運前最後一個比賽，以一席大滿貫亞軍取得1400排名積分，對於殺入亞運前四種子而爭取抽好籤，非常有利。

更重要的是，對29歲的杜凱琹來說，職業生涯首度夥拍左撇子征戰女雙，22歲的吳詠琳無論在戰術和心態方面，都再次激發杜凱琹的活力，從而為香港乒乓球隊帶來嶄新面貌。



吳詠琳（左）/杜凱琹（右）。（WTT圖片）

杜凱琹/吳詠琳在WTT瑞典大滿貫先挫中國「世一」組合王曼昱/蒯曼，再贏「世三」的申裕斌/朱芊曦，殺入決賽遇上「世二」早田希娜/張本美和，最終以6：11、11：9、11：13及9：11不敵，但兩人首度殺入大滿貫女雙決賽已是歷史新章，這面銀牌亦令「杜吳配」在今年的WTT獎項累積至三個亞軍，兩人之前在阿曼挑戰賽及太原挑戰賽亦殺入決賽。

杜凱琹首次在女雙夥拍左手將吳詠琳。（WTT圖片）

杜凱琹賽後表示，吳詠琳是她的職業生涯中首個左撇子女雙拍檔，最初知道將會夥拍吳詠琳，她充滿期待：「與吳詠琳的合作是全新嘗試，我以往從未與左手將合作女雙。她的進攻能力強，特別是正手，而且打比賽的韌性好，經常打出驚喜。」

吳詠琳（左）/杜凱琹（右）。（WTT圖片）

除了女雙奪銀，杜凱琹夥拍黃鎮廷在混雙亦殺入決賽，這是「黃杜配」合作十三年以來，第二次站上大滿貫混雙頒獎台，杜凱琹說：「我們打了四、五年大滿貫，才第二次入決賽，所以就算我們還要各自兼戰男雙和女雙，昨天一日打三場比賽，我們仍然非常興奮。」黃鎮廷/杜凱琹曾殺入2024年沙特大滿貫決賽，不敵中國的王楚欽/孫穎莎奪得亞軍。

名古屋亞運將於9月19日揭幕，瑞典大滿貫是杜凱琹在亞運前最後一個比賽，她與吳詠琳都期望在今站力爭排名積分，希望躋身亞運前四種子，有利抽籤，「所以今次入決賽也達到這個目標，我們亦滿意」。

吳詠琳。（WTT圖片）

杜凱琹。（WTT圖片）