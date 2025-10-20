WTT總決賽｜黃鎮廷杜凱琹見證混雙十年變遷 無懼競爭盼以排名入圍

2025年剛好是黃鎮廷和杜凱琹合作奪得首面世界乒乓球錦標賽混雙銅牌的十周年，昔日的23歲年輕人如今已為人父，18歲的「小花」亦升格為28歲港隊大師姐，不過他們對於勝利仍然熱切，哪怕混雙的競爭愈趨激烈，兩人仍然努力提升體能，苦練從前不擅長的技術，只盼繼續逐鹿賽場，力足與新一代球手爭一日之長短。

「黃杜配」的當前重任，就是今年12月在紅磡香港體育館舉行的WTT香港總決賽，期望以排名取得寶貴的入場券。



WTT香港總決賽將於12月10至14日在紅館舉行，在WTT排名頭16的男、女單球手，以及混雙排名頭7和一對持外卡的本地組合，將獲得參賽資格，爭奪高達130萬美元總獎金。今屆賽事的獎金池比去屆多50萬美元，是歷來最高一屆。

（WTT提供）

黃鎮廷/杜凱琹目前在WTT排名第7，他們今晚（20日）出發英國參加球星挑戰賽倫敦站，繼續爭取排名積分，兩人皆期望以排名而非外卡入圍，特別對喜愛唱歌的「阿杜」來說，「平時演唱會睇得多，可以喺紅館打比賽，諗下都興奮」，黃鎮廷亦期待屆時有更多觀眾入場。

「黃杜配」從2013年開始合作，曾奪4次世錦賽混雙銅牌，第一面來自2015年蘇州世錦賽，他們在8強淘汰波蘭組合。距離首度登上頒獎台剛好十年，黃鎮廷見證混雙的競爭愈來愈激烈：「自從成為2020東京奧運比賽項目，各支隊伍都愈來愈重視混雙，除了傳統勁旅如中國、日本、韓國和中華台北，歐洲組合都進步神速，巴西的卡達雲奴（Hugo CALDERANO）/高橋布魯娜（Bruna TAKAHASHI）更是勢頭強勁。」黃鎮廷坦言，未來的備戰工夫必須更加仔細，方能與對手周逐。

2015年，清澀的黃鎮廷和杜凱琹首次踏上世錦賽頒獎台。（乒總圖片）

黃鎮廷與杜凱琹十二年來合作無間，打法和風格已經成形，杜凱琹亦不諱言，要再進步絕不容易：「我和『廷哥』已經建立了一套體系，對手亦已深入鑽研，我們必須在原有體系上再加新技術，或是改善一些本身不太擅長的技術，打亂對手節奏。」黃鎮廷補充：「臨場應變要更快，亦要加強體能，始終我和杜凱琹已是年資較深的球員，必須加強體力才能與年輕組合競爭。」

時間永不等待懶惰的人，但「黃杜配」從2013年攜手合作、2015年首次踏上世錦賽頒獎台開始，至今仍有一顆競爭的心，「我們有着純粹的執著，要相信時間是善意的」，這是兩人的信念，也是成功秘訣，所以他們一直努力不懈，在小小的球枱裏，尋找無限的進步空間。