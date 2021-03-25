足球轉會︱傳蘇斯克查追逐夏蘭特　曼聯名宿「神建議」平靚正人選

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-25 11:56

曼聯去年夏天免費簽入的卡雲尼已有離心，紅魔鬼若要挑戰聯賽錦標，一名頂級的射手少不了。 曼聯名宿恩斯建議蘇斯克查向當年的費格遜「偷師」，發掘身邊一些目標人物，說不定簽入「他」後可以複製當年「大帝」簡東拿的傳奇。

曼聯前線一直都需要人，馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特三人未能肩負起入球的重責，今季聯賽暫時入球最多的是中場球員般奴費南迪斯。去年夏天簽入的卡雲尼級數當然夠，但早前已傳出有離心，紅魔鬼若要衝擊聯賽錦標，一名可靠的前鋒不可少。

曼聯中場星將喊離隊 紅魔來季聚焦強力前鋒四位置增兵

曼聯前場球員入球數字：

外界不少傳聞指曼聯主帥蘇斯克查希望羅致挪威同鄉夏蘭特，最近更傳出蘇帥不時致電夏蘭特，試圖游說他加盟曼聯，但夏蘭特是現今球壇的「當紅炸子雞」，不愁出路，曼聯需要「過五關，斬六將」才有機會簽下這位超級新星。

夏蘭特貴為大部分豪門的獵物，曼聯要搶得心頭好有一定難度。（資料圖片／Getty Images）

曼聯名宿恩斯（Paul Ince）直言目標人物或許近在咫尺，更提議蘇斯克查留意附近，或許有意外收穫。

曼城尖刀阿古路大有可能在今夏離開「藍月亮」，恩斯認為這名阿根廷射手就是最佳人選，「阿古路或離開曼城，為何曼聯不嘗試羅致他？一旦阿古路希望繼續留在英超及曼徹斯特，曼聯的確是對他的一個不錯選擇，我認為一切皆有可能發生。」

阿古路今季在曼城機會不多，恩斯直言曼聯可以嘗試簽入該名阿根廷前鋒。（資料圖片／Getty Images）

倘若從同市宿敵曼城簽入阿古路，與當年費格遜從死敵列斯聯收購簡東拿有異曲同工之妙，恩斯以簡東拿的例子建議蘇斯克查，不妨嘗試羅致阿古路，「當年費格遜向列斯聯提議，想收購簡東拿，以兩軍的淵源相信難以成事，豈料在數日後有意外收穫，我認為蘇斯克查應向『費Sir』學習，嘗試今夏簽入阿古路。」

簡東拿當年由列斯聯加盟曼聯後，助球隊闖上高峰。（資料圖片／Getty Images）

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