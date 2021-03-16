足球轉會︱曼聯中場星將喊離隊　紅魔來季聚焦強力前鋒四位置增兵

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-16 20:21

英超賽季已進入最後直路，今季加盟曼聯的中場雲迪碧克（Donny van de Beek）繼續坐冷板，最新消息指，這個23歲球星將會跟行政總裁活華特談判，並有意離開奧脫福。 此子在曼聯前途未卜之際，球隊來季轉會市場最關心的並非中場，而是前鋒位置，並有一個令不少紅魔鬼球迷感到興奮的目標人物。

雲迪碧克在阿積士時為隊中必然正選，2018/19球季隨球隊在歐聯光芒四射，勇闖四強。在荷蘭受盡萬千寵愛的金童，去年夏天昂然踏進另一國度開展事業，所有鄉親父老期待他發光發亮，結果連見他一面都成問題。

曼聯以4000萬英鎊從阿積士買入後，竟將他投閒置散，至今在英超只曾兩次正選上陣，餘下11次均是後備，29周比賽過後，合共只上陣311分鐘，僅得一仗踼足全場。更多時候，他只是待在後備席上未被派上陣。正值當打之年的星將，豈容得下自己大好年華在場邊光陰虛度？近日盛傳他有意離隊。

雲迪碧克強勢加盟曼聯，正選機會卻少之又少。（Getty Images）

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曼聯陣中本身已有多個中場球員：2020年1月加盟即成為主將的般奴費南迪斯，從祖雲達斯回流的法國天才球星保羅普巴，球隊青訓產品麥湯米尼，加上來自巴西的費特和老將馬迪，人手頗為充裕，因此球隊高價買入與般奴「撞位」的雲迪碧克，令人費解。

從蘇斯克查罕有派他聯賽上陣的事實，不少推論認為由一開始他根本無意引入雲迪碧克。歐洲國家盃在即，雲迪碧克擔心球會鮮有上陣機會勢影響他在荷蘭國家隊前途。英國《每日星報》獨家消息指，這個荷蘭球星將會在球季完結前與曼聯行政總裁活華特談判，了解他加盟後備受球隊忽視的原因。

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雲迪碧克直言曾與蘇斯克查討論上陣機會問題。（資料圖片／Getty Images）

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曼聯目標四大位置增兵

據了解，遲遲未能成為球隊常規上陣一員，尤其在普巴經常因傷缺陣之下，雲迪碧克的上陣機會依然未有改善，令他憂慮自己長遠在球隊根本無前途可言，必須在今年夏天轉會來重新啟動足球事業。效力曼聯不足一年，雲迪碧克已希望離隊，重新出發。

上月他因為神秘傷患缺陣多時，曼聯周四歐霸16強次回合作客AC米蘭一戰有望復出，蘇斯克查會否派他落場便不得而知。雲迪碧克苦思個人前途之際，蘇斯克查則忙於為來季增兵作準備，下周跟曼聯管理層就今球轉會事宜開會，英國《太陽報》消息指，紅魔鬼有意在四個位置加強戰力，為求在下季有力與曼城爭冠。

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前鋒首選夏蘭特 次選DCL

儘管雲迪碧克鬧離隊，曼聯一點也不擔心，球隊目前最關心的是下季主力前鋒位置。最新消息指，紅魔將不會跟烏拉圭前鋒卡雲尼續約，讓這個34歲球星自由離隊，頭號收購目標是多蒙特前鋒艾寧夏蘭特。

此子昔日在挪威初出道時在莫迪曾隨蘇斯克查麾下，蘇帥對他十分了解，亦是對方的啟蒙恩師。然而夏蘭特是備受各大豪門關注的超級新星，要搶到手並不容易，他們或許會退而求其次，選擇同樣高大力雄但波底和腳法差一點的愛華頓前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）。昔日朗尼由拖肥糖轉投曼聯，自此成為紅魔傳奇，因此去年初次傳出曼聯有意引入卡維特利雲時，英國曼聯球迷已「提早興奮」，表示此子將會是「新朗尼」。

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有意再買入一中場

至於今季未能穩佔正選的馬迪爾，曼聯暫未決定是否接受其他球會報價，相信有待球會能否買入心目中的前線球員，才會再作決定。

中場方面，球會有意放走老將馬迪，由韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯取而代之。紅魔內部清楚此子價格不菲，估計成事機會甚微，惟暫時未有另一對象。後防方面，球隊希望為馬古尼買入拍檔，並引入一個右閘作為雲迪沙卡替補。

除上述四個位置之外，門將迪基亞首次傳出會被放走，由甸恩軒達臣接捧。早前有傳聞指，紅魔對今夏與AC米蘭約滿的當拿隆馬有意。

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