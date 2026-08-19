名古屋亞運會2026高爾夫球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的高爾夫球項目將於9月23日至29日舉行，本文詳列香港田徑隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026高爾夫球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月30日至10月3日
比賽地點：春日井市春日井鄉村俱樂部東場
比賽項目：
【個人賽】男子組、女子組
【團體賽】男團、女團
金牌數目：3
名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫球隊名單
香港田徑隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港田徑總會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。
項目
運動員
男子組
許龍一、黑純一、張雄熙
女子組
丁慧中、劉弦、韓紫琳
名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫球隊賽程
以下為香港高爾夫球隊賽程，將隨香港運動員每日成績而持續更新。
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
上午5:30
男子個人賽第一輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子個人賽第一輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
男子團體賽第一輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子團體賽第一輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
上午5:30
男子個人賽第二輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子個人賽第二輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
男子團體賽第二輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子團體賽第二輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
日期
香港時間
賽事
運動員
10月2日
上午5:30
男子個人賽第三輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子個人賽第三輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
男子團體賽第三輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子團體賽第三輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
上午5:30
男子個人賽最後一輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子個人賽最後一輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
男子團體賽最後一輪
許龍一、黑純一、張雄熙
女子團體賽最後一輪
丁慧中、劉弦、韓紫琳
名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫球隊往績
香港高爾夫球隊在2023年的杭州亞運首次奪得獎牌，港將許龍一在男子個人賽以四輪總成績261桿、低於標準桿27桿的成績奪得冠軍。他在男子團體賽夥拍黑純一、張雄熙及伍城鋒，以總成績814桿、低於標準桿50桿奪得銅牌。
資料來源：名古屋亞運官網、維基