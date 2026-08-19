名古屋亞運會2026高爾夫球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的高爾夫球項目將於9月23日至29日舉行，本文詳列香港田徑隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026高爾夫球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月30日至10月3日
比賽地點：春日井市春日井鄉村俱樂部東場
比賽項目：
【個人賽】男子組、女子組
【團體賽】男團、女團
金牌數目：3

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫球隊名單

香港田徑隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港田徑總會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫球隊名單

項目

運動員

男子組

許龍一、黑純一、張雄熙

女子組

丁慧中、劉弦、韓紫琳

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫球隊賽程

以下為香港高爾夫球隊賽程，將隨香港運動員每日成績而持續更新。

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月30日

上午5:30

男子個人賽第一輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子個人賽第一輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

男子團體賽第一輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子團體賽第一輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

上午5:30

男子個人賽第二輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子個人賽第二輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

男子團體賽第二輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子團體賽第二輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月2日

上午5:30

男子個人賽第三輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子個人賽第三輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

男子團體賽第三輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子團體賽第三輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月3日

上午5:30

男子個人賽最後一輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子個人賽最後一輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

男子團體賽最後一輪

許龍一、黑純一、張雄熙

女子團體賽最後一輪

丁慧中、劉弦、韓紫琳

名古屋亞運2026高爾夫球｜香港男子高爾夫球隊成員黑純一（左起）、許龍一、張雄熙。（中國香港高爾夫球協會提供）
名古屋亞運2026高爾夫球｜香港女子高爾夫球隊成員韓紫琳（左起）、丁慧中、劉弦。（中國香港高爾夫球協會提供）

名古屋亞運2026田徑｜香港高爾夫球隊往績

香港高爾夫球隊在2023年的杭州亞運首次奪得獎牌，港將許龍一在男子個人賽以四輪總成績261桿、低於標準桿27桿的成績奪得冠軍。他在男子團體賽夥拍黑純一、張雄熙及伍城鋒，以總成績814桿、低於標準桿50桿奪得銅牌。

名古屋亞運會2026高爾夫球｜許龍一。（資料圖片）
杭州亞運直擊︱許龍一的神奇2023年　22歲新星希望香港高球被看見高爾夫球｜許龍一獲膺亞巡賽最佳新人　2023年轉全職即大豐收

資料來源：名古屋亞運官網、維基

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