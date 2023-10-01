杭州亞運直擊︱許龍一的神奇2023年　22歲新星希望香港高球被看見

香港高爾夫球隊首奪亞運獎牌，更雙喜臨門，港將許龍一在男子個人賽奪金，他連同黑純一、張雄熙和伍城鋒的平穩表現，亦造就港隊在男子團體賽收穫銅牌。

2023年，是許龍一的神奇一年，他從不為人知的業餘球員，搖身一變為連環改寫香港高球歷史的亞運金牌得主。



今年22歲的許龍一是「千禧後」，母親是日本人，「龍一（Taichi）」正是日語名字；他能說英語、日語跟普通話，在香港高球界早已備受關注。

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【杭州直擊】中日混血兒許龍一。（袁志浩攝）

【杭州直擊】許龍一奪金。（袁志浩攝）

許龍一今年1月成為職業球手，當中3月再成為首位在亞巡賽奪冠的香港球手；直至今天，他再度改寫香港高球歷史。在許龍一打入第十八洞後，隊友跟港隊職員一擁而上，向他潑水慶祝，全身濕透的許龍一仍然笑容滿臉，逐一跟隊員擊掌，然後振臂高呼。

「我沒有預料過（金牌），來到（亞運）我只當作是一般的比賽周，跟家人在一起，嘗試享受、每日進步。」許龍一淡然地道。他由首日賽事開始已領先，4日來不斷受到韓國與中華台北選手力追，依然保持優勢到最後。「他們都很厲害，很高興能身處在這種情況中，我不斷觀察對手及自己，看看如何反應，但隊友們也幫了我不少，這是遠超個人的事。」

【杭州直擊】許龍一香港高球界早已備受關注（袁志浩攝）

【杭州直擊】許龍一今年1月成為職業球手，當中3月再成為首位在亞巡賽奪冠的香港球手。（袁志浩攝）

他無法把最直接的感受轉化成文字，但認為團隊銅牌比個人金牌來得更特別，「我不是孤軍作戰，每個人都與我在一起，我們有一支很強的隊伍，面對很多壓力，能夠達到期望，並非一件易事。」

住處與訓練地方都在愉景灣的他，自15歲便代表香港參與青少年賽事，今日能夠用港隊身份讓世人看見，別有意義，「香港是我心愛的地方。」他也想借這面金牌，證明香港高球有前途，「我們正在成長，有很多有潛貿的運動員，就算是業餘選手都有成績，希望這種走勢可以繼續下去。」

【杭州直擊】許龍一再度改寫香港高球歷史。（袁志浩攝）

【杭州直擊】許龍一拿下香港第六金。（袁志浩攝）

在亞運摘下金牌，意味許龍一跟張家朗、何詩蓓在同一個名單上，這位新星透露了一個小故事。「我早前跟Siobhan（何詩蓓）在選手村餐廳合照，跟她打招呼已是個特別回憶，希望能拿着金牌與她再拍一張吧。」

然而何詩蓓除了在亞運封后，在奧運也獲得兩面銀牌，成為家傳戶曉的香港運動員。許龍一指自己會逐步來，先力爭奧運資格。「奧運的目標一直在我腦海中，很記得Tiffany（陳芷澄）2016年取得入場券，這啟發我要跟她一樣，跟高水平球手競技。」

許龍一今周中即會前往新加坡參與亞洲巡迴賽，他笑言今晚會與朋友好好慶祝，但很快就要收拾心情，重新投入練習，繼續他的高球之旅。

【杭州直擊】賽後隊友與許龍一慶祝。（袁志浩攝）