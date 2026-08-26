環西單車賽｜第3站遇冰雹腰斬　小旅館成緊急避難所暖心款待獲讚

2026環西單車賽（La Vuelta a España）第3賽段，原定於庇里牛斯山脈上演的首個山地終點戰，因極端天氣被迫緊急腰斬。賽事進入最後15公里時，大會遭遇強烈冰雹侵襲，以樸加查（Tadej Pogacar）為首的近180名車手被迫停戰，大批車手與工作人員最終湧入一間小旅館避難，並獲得極佳的款待。



環西單車賽由8月22日至9月13日舉行，全程21段，原定於當地時間8月24日進行第3賽段比賽，該賽段全長174公里，從Gruissan-Aude到Font Romeu，是今屆賽事首次挑戰高山賽段。

第3賽段後段遭遇極端天氣，不再滿足比賽條件。（Getty Images）

當日前半段天氣晴朗，但主車群進入庇里牛斯山脈Col de Mont-Louis爬坡段，距離終點約15公里位置時天氣驟變，先是下起暴雨，隨後轉為下豌豆大小甚至高爾夫球大小的冰雹，騎手不斷躲避冰雹襲擊。

考慮到騎行極度危險，賽事主辦單位宣布取消整場比賽，第3賽段成績作無效處理。組織方聲明表示： 「由於極端天氣和冰雹，為保障車手安全，2026年環西自行車賽第3賽段正式取消。本賽段將不設賽段冠軍，也不會舉行頒獎儀式。」

小旅館在毫無準備情況下，緊急接待近200名運動員。（Getty Images）

在賽事宣告腰斬後，身穿紅衫的總成績領先者樸加查迅速揮手示意車手駛離賽道。大批車手猶如逃難般湧入路旁的IGESA Village Club Mont-Louis Les Sorbiers旅館。這間旅館的員工在未收到預先通知及無提前準備情況下，緊急接待近200名頂級運動員，為他們提供熱毛巾、咖啡與淋浴設施，更開放健身房讓車手保持肌肉溫度。

為答謝旅館的雪中送炭，多位車手與車隊事後在Google地圖上發起「報恩行動」，紛紛留下五星好評，瞬間洗版。挪威車手祖漢尼臣（Tobias Johannessen）在評論中幽默寫道：「180名單車手不請自來，他們在兩分鐘內就送上毛巾，這裏值得所有的星星！」Picnic PostNL團隊亦寫到：「接待區溫暖舒適，工作人員熱情友好，是躲避當地惡劣天氣的絕佳去處。」