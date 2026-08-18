名古屋亞運會2026單車｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：趙子晉
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的單車項目將於9月20日至10月2日舉行，本文詳列香港單車隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026單車｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至10月2日
比賽地點：
【公路單車】愛知縣新城公路單車賽道
【場地單車】伊豆單車館
【山地單車】愛知縣小幡綠地公園
【BMX小輪車】名古屋BMX小輪車場
【BMX自由花式小輪車】愛知縣國際展覽中心
比賽項目：
【公路單車】男﹑女子個人計時賽；男﹑女子個人公路賽
【場地單車】男﹑女子團體競速賽；男﹑女子團體追逐賽；男﹑女子爭先賽；男﹑女子競輪賽；男﹑女子全能賽；男﹑女子麥迪遜賽
【山地單車】男﹑女子越野賽
【BMX小輪車】男﹑女子組競速；男、女子組自由花式
金牌數目：22

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單

香港單車隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

以下為香港單車隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月20日

上午8:00

女子個人計時賽

待定

男子個人計時賽

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月22日

上午8:00

女子個人公路賽

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

上午8:00

男子個人公路賽

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

上午10:00

女子山地車

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

上午10:00

男子山地車

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午8:30

男子BMX自由花式小輪車資格賽

待定

女子BMX自由花式小輪車資格賽

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

上午8:30

男子BMX自由花式小輪車決賽

待定

女子BMX自由花式小輪車決賽

待定

田。

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月28日

上午8:30

女子BMX小輪車競速資格賽及決賽

待定

男子BMX小輪車競速資格賽及決賽

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月29日

上午9:00

女子團體競速賽資格賽至決賽

待定

男子團體競速賽資格賽至決賽

待定

女子團體追逐賽資格賽至首圈

待定

男子團體追逐賽資格賽至首圈

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月30日

上午9:00

男子爭先賽資格賽至1/8決賽

待定

女子競輪賽首圈至決賽

待定

女子團體追逐賽決賽

待定

男子團體追逐賽決賽

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

上午9:00

男子全能賽：捕捉賽

待定

男子爭先賽1/4決賽至決賽

待定

女子爭先賽資格賽至1/8決賽

待定

男子全能賽：配速賽

待定

男子全能賽：淘汰賽

待定

女子麥迪遜賽

待定

男子全能賽：記分賽

待定

名古屋亞運2026單車｜場地單車賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月2日

上午9:00

女子全能賽：捕捉賽

待定

女子爭先賽1/4決賽至決賽

待定

男子競輪賽首圈至決賽

待定

女子全能賽：配速賽

待定

女子全能賽：淘汰賽

待定

男子麥迪遜賽

待定

女子全能賽：記分賽

待定

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊往績

香港單車隊自從1998年憑「亞洲車神」黃金寶在曼谷亞運奪得歷史性的金牌開始，歷年來累積13金12銀9銅，是香港史上最多亞運獎牌的項目。

13面金牌中，除了開創歷史的黃金寶，其他金牌得主還有「牛下女車神」李慧詩、記分賽好手張敬煒、山地車的陳振興及小輪車的王史提芬，其中李慧詩在三屆亞運累積5面金牌，是史上最多亞運金牌的香港運動員。至於最輝煌一屆亞運，數到2010年廣州亞運，該屆港隊奪得4金4銀1銅，黃蘊瑤在女子記分賽「炒車」後哭着負傷作戰，最終奪銀，成為香港體壇其中一個經典。

2023年的杭州亞運，香港單車隊有楊倩玉在女子個人公路賽奪金，眾將合力摘下1金3銀2銅的佳績。

名古屋亞運會2026單車｜杭州亞運單車女子個人公路賽：楊倩玉。（港協暨奧委會）
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資料來源：名古屋亞運官網、維基

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