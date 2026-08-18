名古屋亞運會2026單車｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的單車項目將於9月20日至10月2日舉行，本文詳列香港單車隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026單車｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至10月2日
比賽地點：
【公路單車】愛知縣新城公路單車賽道
【場地單車】伊豆單車館
【山地單車】愛知縣小幡綠地公園
【BMX小輪車】名古屋BMX小輪車場
【BMX自由花式小輪車】愛知縣國際展覽中心
比賽項目：
【公路單車】男﹑女子個人計時賽；男﹑女子個人公路賽
【場地單車】男﹑女子團體競速賽；男﹑女子團體追逐賽；男﹑女子爭先賽；男﹑女子競輪賽；男﹑女子全能賽；男﹑女子麥迪遜賽
【山地單車】男﹑女子越野賽
【BMX小輪車】男﹑女子組競速；男、女子組自由花式
金牌數目：22
名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單
香港單車隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026單車｜香港單車隊賽程
以下為香港單車隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
上午8:00
女子個人計時賽
待定
男子個人計時賽
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
上午8:00
女子個人公路賽
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午8:00
男子個人公路賽
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
上午10:00
女子山地車
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
上午10:00
男子山地車
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
上午8:30
男子BMX自由花式小輪車資格賽
待定
女子BMX自由花式小輪車資格賽
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
上午8:30
男子BMX自由花式小輪車決賽
待定
女子BMX自由花式小輪車決賽
待定
田。
日期
香港時間
賽事
運動員
9月28日
上午8:30
女子BMX小輪車競速資格賽及決賽
待定
男子BMX小輪車競速資格賽及決賽
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月29日
上午9:00
女子團體競速賽資格賽至決賽
待定
男子團體競速賽資格賽至決賽
待定
女子團體追逐賽資格賽至首圈
待定
男子團體追逐賽資格賽至首圈
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
上午9:00
男子爭先賽資格賽至1/8決賽
待定
女子競輪賽首圈至決賽
待定
女子團體追逐賽決賽
待定
男子團體追逐賽決賽
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
上午9:00
男子全能賽：捕捉賽
待定
男子爭先賽1/4決賽至決賽
待定
女子爭先賽資格賽至1/8決賽
待定
男子全能賽：配速賽
待定
男子全能賽：淘汰賽
待定
女子麥迪遜賽
待定
男子全能賽：記分賽
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
10月2日
上午9:00
女子全能賽：捕捉賽
待定
女子爭先賽1/4決賽至決賽
待定
男子競輪賽首圈至決賽
待定
女子全能賽：配速賽
待定
女子全能賽：淘汰賽
待定
男子麥迪遜賽
待定
女子全能賽：記分賽
待定
名古屋亞運2026單車｜香港單車隊往績
香港單車隊自從1998年憑「亞洲車神」黃金寶在曼谷亞運奪得歷史性的金牌開始，歷年來累積13金12銀9銅，是香港史上最多亞運獎牌的項目。
13面金牌中，除了開創歷史的黃金寶，其他金牌得主還有「牛下女車神」李慧詩、記分賽好手張敬煒、山地車的陳振興及小輪車的王史提芬，其中李慧詩在三屆亞運累積5面金牌，是史上最多亞運金牌的香港運動員。至於最輝煌一屆亞運，數到2010年廣州亞運，該屆港隊奪得4金4銀1銅，黃蘊瑤在女子記分賽「炒車」後哭着負傷作戰，最終奪銀，成為香港體壇其中一個經典。
2023年的杭州亞運，香港單車隊有楊倩玉在女子個人公路賽奪金，眾將合力摘下1金3銀2銅的佳績。
資料來源：名古屋亞運官網、維基